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Piedras en el riñón: por qué se forman, qué síntomas provocan y cómo prevenirlas

Las piedras en el riñón son una de las afecciones urinarias más frecuentes y pueden aparecer sin aviso. Aunque muchas veces pasan desapercibidas en sus primeras etapas, cuando se manifiestan pueden generar un cuadro de dolor intenso y otros síntomas que afectan la calidad de vida.

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Las piedras en el riñón son una de las afecciones urinarias más frecuentes y pueden aparecer sin aviso.

Las piedras en el riñón son una de las afecciones urinarias más frecuentes y pueden aparecer sin aviso.

Las piedras en el riñón, conocidas médicamente como litiasis renal, nefrolitiasis o urolitiasis, son depósitos sólidos que se forman en el aparato urinario. Estas estructuras suelen permanecer sin causar molestias mientras están inmóviles, pero cuando se desplazan pueden provocar dolor intenso y agudo.

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Piedras en el riñón: síntomas del cólico nefrítico

Según explica el médico Alberto Sanagustín, el cólico nefrítico es el síntoma principal de las piedras en el riñón, y se caracteriza por un dolor agudo, intenso y fluctuante que genera gran inquietud, ya que el paciente no logra encontrar una postura que lo alivie.

El cuadro puede acompañarse de náuseas, vómitos, sudoración, palidez y ardor al orinar.

El dolor suele comenzar en la fosa renal (zona lumbar, debajo de las costillas) y puede irradiarse hacia adelante siguiendo el trayecto del uréter hasta la vejiga y el abdomen inferior. En algunos casos puede iniciarse en el abdomen, lo que puede confundirse con problemas digestivos.

La presencia de sangre en la orina (hematuria) es frecuente. Si aparece fiebre y escalofríos, puede indicar una infección como la pielonefritis. En casos severos, la obstrucción puede provocar insuficiencia renal aguda.

Piedras en el riñón: causas y factores de riesgo

La formación de piedras en el riñón depende de múltiples factores. El 85% de los cálculos corresponde a sales de calcio, seguido por ácido úrico, estruvita y cistina.

Afecta aproximadamente al 17% de la población, es tres veces más frecuente en hombres y suele aparecer entre los 40 y 50 años. Además, existe un 60% de probabilidad de recurrencia en los 10 años posteriores al primer episodio.

El riesgo aumenta en climas calurosos, zonas húmedas y en personas con alta actividad física o laboral. También pueden influir ciertas patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal, cirugías bariátricas, el hiperparatiroidismo o el uso de fármacos como el topiramato.

Piedras en el riñón: cómo prevenir

Para prevenir las piedras en el riñón, se recomiendan hábitos simples pero constantes.

Mantener una hidratación adecuada, logrando una orina de color amarillo muy claro. En la alimentación, evitar bebidas con gas y reducir alimentos ricos en oxalatos como espinaca, chocolate o té negro. En casos de ácido úrico, limitar mariscos y vísceras.

El agua con limón puede ayudar, dado que el ácido cítrico dificulta la formación de cristales de calcio. En algunos casos, el tratamiento preventivo puede incluir citrato potásico, diuréticos tiazídicos o alopurinol.

Piedras en el riñón: diagnóstico y tratamiento

El abordaje de las piedras en el riñón incluye diagnóstico, control del dolor y eliminación del cálculo.

Se realiza análisis de orina para detectar sangre y estudios de imagen como ecografía o TAC sin contraste, que es el método más preciso para localizar la piedra.

Para el dolor se utilizan antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como diclofenaco o ketorolaco. En casos intensos pueden emplearse opiáceos y antieméticos.

Si el cálculo es menor a 5–10 mm, puede favorecerse su expulsión con hidratación abundante (2 a 3 litros diarios) y, en algunos casos, tamsulosina. Se recomienda filtrar la orina para recuperar el cálculo y analizarlo.

En casos complejos se recurre a procedimientos como la litotricia extracorpórea (ondas de choque para fragmentar la piedra desde el exterior), la ureteroscopia con láser (extracción mediante un tubo con cámara y fragmentación interna) o la nefrolitotomía percutánea (extracción a través de una pequeña incisión en la espalda).

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