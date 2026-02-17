Piernas contra la pared: qué increíbles beneficios tiene para la salud, cómo y cuándo conviene hacerla

Circulación y alivio en las piernas: al posicionar las extremidades por encima del nivel del corazón, se facilita el retorno de sangre y linfa hacia el centro del cuerpo. Revisiones clínicas y recomendaciones de flebólogos y sociedades de cirugía vascular lo consideran un recurso efectivo para casos de várices leves, edema por jornadas prolongadas de pie o sentado, hinchazón posparto o fatiga general.

Reducción del estrés y activación parasimpática: como postura restaurativa, promueve la transición al modo “descanso y digestión”. Estudios sobre yoga restaurativo publicados en bases de datos científicas como PubMed asocian esta práctica con disminución del ritmo cardíaco, menor ansiedad y mejor recuperación del sistema nervioso autónomo, lo que favorece el sueño y la relajación general.

Beneficios adicionales: descomprime la zona lumbar, mejora la respiración diafragmática y puede aliviar dolores leves de espalda, calambres menstruales o sensación de pesadez corporal. No sustituye tratamientos médicos, pero se presenta como un complemento accesible.

Cómo hacer el ejercicio

pared

Acostarse boca arriba en el piso, junto a una pared limpia.

Deslizar los glúteos lo más cerca posible de la pared (o dejar unos centímetros si hay tirantez en los isquiotibiales).

Elevar las piernas estiradas, con pies relajados.

Colocar los brazos a los lados, palmas hacia arriba. Cerrar los ojos.

Mantener la postura 10-15 minutos, con respiración lenta y profunda (ideal antes de dormir).

Precauciones necesarias

La práctica no es recomendada, según especialistas, en casos de glaucoma, hipertensión no controlada, afecciones cardíacas graves o hernias importantes. En embarazos avanzados, se sugiere usar soporte bajo la pelvis. Ante mareos, hormigueo intenso o dolor, debe interrumpirse inmediatamente y consultarse a un profesional de la salud.