Quién es la joven elegida para ser la doble de China Suárez en las escenas más exigentes
Florencia Facch fue señalada como la doble oficial de la China Suárez en futuras ficciones, y su parecido con la actriz es impactante.
17 feb 2026, 17:21
En las últimas horas, el periodista Nahuel Saa sorprendió al revelar que ya estaría definida la doble de la China Suárez para futuras producciones audiovisualees. La elegida es Florencia Facch, una joven que se volvió viral por su increíble parecido con la actriz.
Según la información difundida, Florencia sería convocada para reemplazar a la ex Casi Ángeles en aquellas escenas que requieran una doble. “Es increíble cómo se asemeja”, destacó La Criti en su publicación de X, mostrando fotos del perfil de la joven.
“Florencia Facch es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”, contó.
En su perfil de Instagram, Facch se define en su biografía como “Acuario Girl”, y sus publicaciones fueron replicadas en las historias que viralizaron la noticia.
Cómo habría sido la propuesta de matrimonio de Mauro Icardi a la China Suárez
Horas antes de que la China Suárez y Mauro Icardi compartieran sus románticas fotos de San Valentín -donde se la vio a la actriz con un anillo en el dedo anular muy parecido a uno de compromiso-, varios periodistas comenzaron a anticipar lo que sería una pedida de matrimonio.
Santiago Sposato fue uno de los primeros en dar pistas a través de sus redes sociales: "Hoy Icardi le va a pedir casamiento a la China Suárez cuando pasen por este lugar (la ubicación dice Maiden's Tower) con el chef privado que alquiló para el paseito".
El periodista incluso detalló la ambientación: "El barco va estar decorado con docenas de rosas rojas", algo que luego se reflejó en las imágenes que la pareja compartió. Y agregó: "Menú: cordero para él y risotto para ella".
Fernanda Iglesias también aportó información sobre el supuesto anillo: "En este Cartier de Istinye Park de Estambul, Mauro le compró el regalo de San Valentín a la China", dijo, y añadió: "No le quiero arruinar la sorpresa a Eugenia, peeeero ¡parece que es un anillo de compromiso!".
A su vez, Marcia Frisciotti sumó más datos y comentó: "Habría también un relojito que hace juego con el anillín, tenemos exacto cuál es, pero no queremos spoilearlo", y reveló: "¿Valor del anillito? 30 mil dólares aproximadamente". Finalmente, agregó: "El estuche tendría las iniciales 'M&E' en el interior y se lo entragaría en una cena en un Yate por el Bósforo".