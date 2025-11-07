Sin meditación ni técnicas de relajación: cómo liberar el estrés del cuerpo

Estimular el sistema nervioso parasimpático y mejorar la respuesta al estrés .

Regular los niveles de cortisol y aumentar la energía .

Fortalecer músculos y huesos de los pies , poco utilizados con el calzado habitual.

Mejorar el equilibrio y la estabilidad corporal.

Algunos estudios preliminares, como los publicados en Journal of Alternative and Complementary Medicine (2012) y Journal of Inflammation Research (2015), indican que el contacto con la tierra reduce marcadores inflamatorios, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca y favorece la calidad del sueño.

El grounding también gana popularidad en figuras del deporte. El actual entrenador del PSG, Luis Enrique, reveló en su serie documental ‘No tenéis ni P* idea’** que esta práctica eliminó problemas de salud que arrastraba. “Llevo un año haciendo grounding y desaparecieron las alergias y el moquillo”, aseguró.

Calor terapéutico: baños calientes y termales

bañostermales

Aplicar calor al cuerpo produce efectos comprobados sobre la relajación. Los baños calientes o las inmersiones en aguas termales:

Reducen el cortisol , la hormona del estrés, al activar el sistema nervioso parasimpático .

Relajan los músculos tensos y disminuyen la rigidez , mejorando la movilidad .

Favorecen la producción de endorfinas , elevando el ánimo .

Mejoran la calidad del sueño, frecuentemente alterada por ansiedad o tensión acumulada.

Estudios publicados en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (2015) e International Journal of Biometeorology (2018) muestran que estas prácticas disminuyen la ansiedad y los niveles de cortisol en personas con estrés crónico.

Aunque ninguna de estas prácticas sustituye el cuidado médico o terapias convencionales, incorporarlas a la rutina diaria constituye una manera sencilla y efectiva de liberar la tensión acumulada, mejorar el descanso y recuperar energía.