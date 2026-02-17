El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jeri a dos meses de las elecciones

VXGOCPBL2RDMND3PL2SADDCOFE Jose Jeri fue destituido por el Congreso (Foto: Reuters)

El actual titular del Legislativo, Fernando Respigliosi, confirmó que no ocupará ese rol. Por eso, el país podría atravesar un vacío de poder formal durante al menos 24 horas, hasta que se defina el reemplazo.

Las distintas bancadas deberán presentar sus candidatos en las próximas horas. La votación será clave para determinar el rumbo político en la recta final hacia las elecciones.

Elecciones en abril y tensión política

Las elecciones presidenciales están previstas para el 12 de abril y el mandatario electo asumirá el 28 de julio. El proceso se desarrolla en un clima de fuerte polarización y desconfianza institucional, con protestas recurrentes y una profunda fragmentación del sistema político.

La favorita para suceder a Jeri es la dirigente conservadora Maricarmen Alva, una figura que ya presidió el Congreso en 2021. Durante su gestión encabezó la oposición al gobierno de Castillo, lo que podría generar tensiones con sectores progresistas y anticipar nuevas protestas.

Un país marcado por la inestabilidad

La destitución de Jeri vuelve a poner en evidencia la crisis estructural que atraviesa Perú desde hace años. En menos de diez años, el país experimentó múltiples cambios de gobierno, renuncias, vacancias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En este contexto, la comunidad internacional y los mercados siguen de cerca la situación. La incertidumbre política impacta en la economía, el clima de inversiones y la gobernabilidad, en un escenario en el que los peruanos deberán volver a las urnas para intentar cerrar una etapa de alta conflictividad institucional.