El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jeri a dos meses de las elecciones
La decisión se consumó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Se trata del octavo cambio presidencial que vive el país desde el 2016.
José Jeri asumió el gobierno en octubre pasado (Foto: Reuters)
Perú volvió a quedar en el centro de la inestabilidad política. El Congreso destituyó este martes al presidente interino José Jeri por presunto “tráfico de influencias”, a menos de dos meses de las elecciones generales y la decisión abre un nuevo capítulo en la crisis institucional del país, que podría quedar sin jefe de Estado formal durante al menos 24 horas.
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.
Jeri, dirigente del partido de centroderecha Somos Perú, había asumido el poder de manera provisional el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, quien a su vez había llegado al Gobierno luego de la remoción de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Con su salida, Perú acumula ocho cambios presidenciales en casi una década, un dato que refleja la persistente fragilidad política del país andino.
El Congreso volverá a reunirse este miércoles para elegir al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá de manera interina la jefatura del Estado hasta la asunción del mandatario que resulte electo en los comicios del 12 de abril.
El actual titular del Legislativo, Fernando Respigliosi,confirmó que no ocupará ese rol. Por eso, el país podría atravesar un vacío de poder formal durante al menos 24 horas, hasta que se defina el reemplazo.
Las distintas bancadas deberán presentar sus candidatos en las próximas horas. La votación será clave para determinar el rumbo político en la recta final hacia las elecciones.
Elecciones en abril y tensión política
Las elecciones presidenciales están previstas para el 12 de abril y el mandatario electo asumirá el 28 de julio. El proceso se desarrolla en un clima de fuerte polarización y desconfianza institucional, con protestas recurrentes y una profunda fragmentación del sistema político.
La favorita para suceder a Jeri es la dirigente conservadora Maricarmen Alva, una figura que ya presidió el Congreso en 2021. Durante su gestión encabezó la oposición al gobierno de Castillo, lo que podría generar tensiones con sectores progresistas y anticipar nuevas protestas.
Un país marcado por la inestabilidad
La destitución de Jeri vuelve a poner en evidencia la crisis estructural que atraviesa Perú desde hace años. En menos de diez años, el país experimentó múltiples cambios de gobierno, renuncias, vacancias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En este contexto, la comunidad internacional y los mercados siguen de cerca la situación. La incertidumbre política impacta en la economía, el clima de inversiones y la gobernabilidad, en un escenario en el que los peruanos deberán volver a las urnas para intentar cerrar una etapa de alta conflictividad institucional.