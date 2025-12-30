Qué es el estrés térmico y cómo evitarlo: "Puede tener consecuencias muy graves"

WhatsApp Image 2025-12-30 at 09.54.34

“El golpe de calor se traduce en aumento de la frecuencia cardíaca, disminución o ausencia de ganas de orinar, dolor de cabeza, malestar y desorientación, que a largo plazo puede tener consecuencias mortales”, indicó Diego Pereyra, respecto de los síntomas a los que se debe prestar atención ante un posible caso de estrés térmico.

En el caso de los bebés, los especialistas recomiendan controlar la cantidad de pañales que se cambian por día, ya que una menor eliminación de orina puede ser un signo de deshidratación.

Consultado acerca de cómo combatir este cuadro de salud, el médico sugirió: “El tratamiento es la hidratación y el enfriamiento del cuerpo. Cualquier fuente de hidratación, oral, endovenosa o en la piel, sirve”.

Además, brindó una serie de indicaciones a seguir

calor