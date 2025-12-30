Qué es el estrés térmico y cómo evitarlo: "Puede tener consecuencias muy graves"
En medio de la ola de calor que afecta al AMBA y otras regiones del país, el médico Diego Pereyra explicó cuáles son los síntomas de alerta y qué medidas tomar para prevenir el golpe de calor y sus posibles consecuencias.
Las altas temperaturas se sienten en casi todo el país.
En el marco de las elevadas temperaturas que rigen en el AMBA y otras regiones del país, el estrés térmico es un término que volvió a cobrar notoriedad en estos días por el fuerte impacto que puede generar en el organismo, si no se toman las medidas preventivas necesarias para evitar el golpe de calor.
“La temperatura corporal normalmente es de 36,5° a 37°, que puede ir variando de acuerdo al momento del día, el sexo y las cuestiones hormonales. Ahora, el calor externo impacta sobre el cuerpo y eso puede elevar la temperatura hasta unos 40°, lo que representaría un golpe de calor. Eso puede tener consecuencias muy graves”, explicó el médico Diego Pereyra, en diálogo con A24.
Durante una ola de calor, el cuerpo puede entrar en estrés térmico, una situación en la que no logra regular adecuadamente su temperatura interna debido a la combinación de altas temperaturas, humedad, exposición al sol y falta de hidratación.
“Por dentro, la maquinaria trabaja a mil kilómetros por hora. El corazón y la respiración actúan más rápido, las hormonas están mucho más activas y los riñones, que son el gran filtro de agua de nuestro cuerpo, también trabajan mucho más rápido. Intentan retener la mayor cantidad de agua posible para evitar la deshidratación. Eso se traduce en que uno pueda estar más cansado”, agregó el profesional.
“El golpe de calor se traduce en aumento de la frecuencia cardíaca, disminución o ausencia de ganas de orinar, dolor de cabeza, malestar y desorientación, que a largo plazo puede tener consecuencias mortales”, indicó Diego Pereyra, respecto de los síntomas a los que se debe prestar atención ante un posible caso de estrés térmico.
En el caso de los bebés, los especialistas recomiendan controlar la cantidad de pañales que se cambian por día, ya que una menor eliminación de orina puede ser un signo de deshidratación.
Consultado acerca de cómo combatir este cuadro de salud, el médico sugirió: “El tratamiento es la hidratación y el enfriamiento del cuerpo. Cualquier fuente de hidratación, oral, endovenosa o en la piel, sirve”.
Además, brindó una serie de indicaciones a seguir
Tomar agua desde temprano, sin esperar a tener sed.
Evitar el agua de las canillas.
No consumir bebidas azucaradas o alcohol, dado que pueden agravar la deshidratación.
Usar ropa clara, holgada y liviana.
Evitar la actividad física, especialmente entre las 11 y las 16 horas.
Caminar por la sombra.
En el caso de los bebés, controlar la cantidad de pañales que se cambian por día.
En adultos mayores, prestar especial atención a la hidratación, ya que muchas veces no perciben la sed.
Priorizar comidas livianas y frescas, como ensalada de frutas y gelatina, que ayudan a aportar líquidos