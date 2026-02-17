A 26 años del programa de Matías Martin, Fugitivos, así están hoy Las Gemelas Fantásticas

Las gemelas fantásticas

Con el tiempo se supo que Agustina formó una familia y es muy activa en redes sociales. Valeria, en cambio, eligió un perfil mucho más bajo y casi no volvió a aparecer en los medios, aunque también fue mamá.

Sin embargo, el lazo entre ellas sigue tan fuerte como siempre. Hace poco, Valeria le dedicó un emotivo posteo a su hermana por sus cumpleaños, que estaba encabezado por una foto de ambas donde el parecido volvió a generar sorpresa entre los seguidores.

En la publicación escribió textualmente: “Un 7 mayo nacieron una detrás de la otra con algunos minutos de diferencia. Desde entonces el universo se alteró por la fuerza y el coraje de este dúo. Dos almas llenas de amor y empatía que siempre van por todo. Feliz cumpleaños para vos y para mí. Te amo hasta el infinito y mas allá”.

A 26 años de aquel fenómeno televisivo, Las Gemelas Fantásticas siguen siendo un recuerdo intacto de una época dorada de la TV argentina. Lejos del ruido mediático, pero siempre unidas, y fieles a Quilmes y a Quilmes Atlético Club, demostraron que algunas historias siguen vivas aunque se apaguen las cámaras.

Embed

Qué pasó entre Matías Martin y el cronista de SQP que terminó en escándalo

La salida de Matías Martin de un estudio de televisión terminó envuelta en tensión y reproches luego de una nota con el cronista de SQP, el ciclo que se emite por América TV.

Todo comenzó cuando Rodrigo Bar se acercó al conductor para consultarlo por comentarios que había hecho al aire sobre Mario Pergolini durante una entrevista con Rada en su programa radial.

Antes de que se viera la charla, Yanina Latorre ya anticipaba un clima caliente: “Esto terminó en un escándalo. Rodrigo es un laburante y se ve que Matías no respeta el trabajo de los demás. Dice cosas y después no se la banca”.

Cuando el cronista le marcó que había lanzado “un par de palos” contra Pergolini, Martin frenó en seco, se sacó el casco de la moto —estaba por irse— y respondió visiblemente molesto: “No le tiré ningún palo. Poné el clip. De lo que digo al aire me hago cargo, pero vos decís cosas que yo no dije y después queda como que la dije”.

Aunque se retiró con una sonrisa irónica, la situación no terminó ahí. Ya fuera de cámara, según relató Bar, el conductor volvió a encarar tanto a él como al camarógrafo, esta vez con un tono mucho más elevado.

“Llegó un amigo suyo, se bajó de la moto para saludarlo y, un poco escudado en él, empezó a hablarnos fuerte”, contó el cronista. Y agregó sobre lo ocurrido detrás de escena: “Nos dijo verdugos, mercenarios, nos señalaba con el dedo y levantaba cada vez más la voz. Fue tanto el ruido que se terminó acercando la policía”.

Una nota que arrancó como una simple consulta televisiva y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la jornada en el mundo del espectáculo.