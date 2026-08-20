En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pelo
Moda
Trends

Pixie vs. bixie: en qué se diferencian los cortes de pelo corto que más se piden

Aunque a simple vista pueden parecer parecidos, estos dos estilos tienen largos, formas y niveles de mantenimiento distintos. La clave está en elegir el que mejor acompañe la textura del pelo, el rostro y la comodidad diaria.

Banner Seguinos en google DESK
Pixie vs. bixie: en qué se diferencian los cortes de pelo corto que más se piden. (Imagen ilustrativa)
Pixie vs. bixie: en qué se diferencian los cortes de pelo corto que más se piden. (Imagen ilustrativa)

Los cortes de pelo corto volvieron a ocupar un lugar fuerte en las tendencias de belleza, pero no todos son iguales. Entre los más buscados aparecen dos nombres que suelen confundirse: pixie y bixie. Ambos tienen espíritu moderno, despejan el rostro y proponen un cambio de look marcado, aunque sus diferencias pueden ser decisivas antes de pasar por la peluquería.

Leé también Trucos virales para el pelo: cuáles conviene evitar y qué hacer en su lugar
Trucos virales para el pelo: cuáles conviene evitar y qué hacer en su lugar. (Imagen ilustrativa)

Elegir entre uno y otro no depende solo de una foto de referencia. También influyen el tipo de pelo, la textura, el volumen natural, los remolinos, la forma del rostro y la practicidad que cada persona busca en el día a día. Por eso, antes de cortar, conviene entender qué caracteriza a cada estilo y qué posibilidades ofrece.

Qué es el corte pixie y por qué sigue vigente

El pixie es un corte corto, con una impronta rebelde y muy asociada a la idea de libertad estética. Su origen se vincula con transformaciones que empezaron a verse en los años 20, cuando muchas mujeres comenzaron a adoptar largos más osados, como variantes del bob, con la nuca más despejada y mechones alrededor del rostro.

Sin embargo, el pixie terminó de instalarse como un ícono en los años 50, impulsado por figuras como Audrey Hepburn. Desde entonces, se convirtió en un clásico que vuelve una y otra vez, especialmente entre quienes buscan un look fresco, definido y de bajo volumen.

En términos de forma, el pixie se caracteriza por ir más pegado a la cabeza. Suele tener menos largo en los laterales y en la zona de la nuca, lo que genera una silueta más limpia y compacta. Esa estructura hace que sea un corte con menos margen para jugar con peinados, aunque justamente ahí está parte de su atractivo: es directo, práctico y con mucha personalidad.

Qué es el bixie, el híbrido entre bob y pixie

El bixie es una versión más reciente y flexible dentro del universo de los cortes cortos. Su nombre surge de la mezcla entre bob y pixie, porque combina el volumen y el movimiento del primero con la nuca más despejada del segundo.

Este estilo ganó visibilidad en los años 90, cuando celebridades como Meg Ryan y Winona Ryder lo llevaron como parte de una estética descontracturada y con mucho movimiento. En la actualidad, volvió a aparecer de la mano de figuras como Zendaya y Florence Pugh, que lo instalaron otra vez como una opción sofisticada y moderna.

A diferencia del pixie, el bixie conserva más largo en los costados y en la parte trasera. También suele trabajarse con capas más marcadas, pensadas para dar textura, volumen y dinamismo. Por eso, puede acomodarse detrás de las orejas, peinarse con ondas suaves o llevarse con un efecto más desordenado.

Las diferencias clave entre pixie y bixie

La primera diferencia está en el largo. El pixie es más corto y cercano al cuero cabelludo, mientras que el bixie deja más pelo alrededor del rostro, los laterales y la nuca. Esa variación cambia por completo la sensación del corte: uno se ve más definido y minimalista; el otro, más voluminoso y versátil.

También cambia el tipo de desmechado. El bixie suele apoyarse en capas visibles para sumar movimiento, algo especialmente útil en cabellos con cuerpo. El pixie, en cambio, tiende a una forma más uniforme y controlada.

Otra diferencia importante está en las opciones de peinado. Al tener más largo, el bixie permite modificar la forma con mayor facilidad: se puede llevar más prolijo, con textura, con algunas ondas o con los mechones retirados del rostro. El pixie, por ser más corto, ofrece menos alternativas, aunque requiere menos pelo para ordenar.

De hecho, muchas veces el bixie aparece como una transición natural cuando un pixie empieza a crecer. En esa etapa intermedia, dejar un poco más de largo y trabajar capas puede hacer que el corte sea más cómodo de mantener.

Cuál conviene según el tipo de pelo y rostro

El bixie suele favorecer especialmente a quienes tienen cabello grueso, porque admite capas y volumen sin perder forma. También se adapta bien a los pelos ondulados, ya que el movimiento natural acompaña la estructura del corte.

El pixie, por su parte, puede funcionar muy bien en cabellos finos, ya que su formato corto ayuda a dar una apariencia más liviana y definida. También se lo asocia con rostros ovalados y cuellos largos, porque despeja mucho la zona del rostro y la nuca.

Más allá de las tendencias, la mejor elección es la que se ajuste al estilo personal y a la rutina. Llevar una referencia visual ayuda, pero la recomendación profesional es clave para adaptar el corte a las facciones, la textura del pelo y el mantenimiento posible.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pelo Moda
Notas relacionadas
Torta Matilda: cómo prepararla fácil y que quede irresistible
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Garrapiñadas en menos de 15 minutos: la receta fácil para hacer en casa

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar