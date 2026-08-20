Pixie vs. bixie: en qué se diferencian los cortes de pelo corto que más se piden

En términos de forma, el pixie se caracteriza por ir más pegado a la cabeza. Suele tener menos largo en los laterales y en la zona de la nuca, lo que genera una silueta más limpia y compacta. Esa estructura hace que sea un corte con menos margen para jugar con peinados, aunque justamente ahí está parte de su atractivo: es directo, práctico y con mucha personalidad.

Qué es el bixie, el híbrido entre bob y pixie

El bixie es una versión más reciente y flexible dentro del universo de los cortes cortos. Su nombre surge de la mezcla entre bob y pixie, porque combina el volumen y el movimiento del primero con la nuca más despejada del segundo.

Este estilo ganó visibilidad en los años 90, cuando celebridades como Meg Ryan y Winona Ryder lo llevaron como parte de una estética descontracturada y con mucho movimiento. En la actualidad, volvió a aparecer de la mano de figuras como Zendaya y Florence Pugh, que lo instalaron otra vez como una opción sofisticada y moderna.

A diferencia del pixie, el bixie conserva más largo en los costados y en la parte trasera. También suele trabajarse con capas más marcadas, pensadas para dar textura, volumen y dinamismo. Por eso, puede acomodarse detrás de las orejas, peinarse con ondas suaves o llevarse con un efecto más desordenado.

Las diferencias clave entre pixie y bixie

La primera diferencia está en el largo. El pixie es más corto y cercano al cuero cabelludo, mientras que el bixie deja más pelo alrededor del rostro, los laterales y la nuca. Esa variación cambia por completo la sensación del corte: uno se ve más definido y minimalista; el otro, más voluminoso y versátil.

También cambia el tipo de desmechado. El bixie suele apoyarse en capas visibles para sumar movimiento, algo especialmente útil en cabellos con cuerpo. El pixie, en cambio, tiende a una forma más uniforme y controlada.

Otra diferencia importante está en las opciones de peinado. Al tener más largo, el bixie permite modificar la forma con mayor facilidad: se puede llevar más prolijo, con textura, con algunas ondas o con los mechones retirados del rostro. El pixie, por ser más corto, ofrece menos alternativas, aunque requiere menos pelo para ordenar.

De hecho, muchas veces el bixie aparece como una transición natural cuando un pixie empieza a crecer. En esa etapa intermedia, dejar un poco más de largo y trabajar capas puede hacer que el corte sea más cómodo de mantener.

Cuál conviene según el tipo de pelo y rostro

El bixie suele favorecer especialmente a quienes tienen cabello grueso, porque admite capas y volumen sin perder forma. También se adapta bien a los pelos ondulados, ya que el movimiento natural acompaña la estructura del corte.

El pixie, por su parte, puede funcionar muy bien en cabellos finos, ya que su formato corto ayuda a dar una apariencia más liviana y definida. También se lo asocia con rostros ovalados y cuellos largos, porque despeja mucho la zona del rostro y la nuca.

Más allá de las tendencias, la mejor elección es la que se ajuste al estilo personal y a la rutina. Llevar una referencia visual ayuda, pero la recomendación profesional es clave para adaptar el corte a las facciones, la textura del pelo y el mantenimiento posible.