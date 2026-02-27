Brutal crimen de Kim Gómez: hoy se conocerá la sentencia contra uno de los acusados.

El crimen que conmocionó a La Plata

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo. Kim viajaba junto a su madre en un Fiat Palio rojo cuando fueron interceptadas por delincuentes en la esquina de avenida 72 y calle 25.

Según la investigación, los asaltantes obligaron a la mujer a descender del vehículo y escaparon a toda velocidad con la niña aún en el interior.

La menor, que estaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado, intentó bajar, pero quedó atrapada. Durante la huida, los delincuentes arrastraron a la niña durante varias cuadras. Testigos relataron que intentaron arrojarla por la ventanilla.

Finalmente, el vehículo chocó contra un poste de luz y terminó en una zanja. El cuerpo de Kim quedó debajo del auto, mientras los atacantes escaparon a pie.

Las pruebas clave

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra. Uno de los elementos determinantes fueron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron al principal acusado con una prenda característica y, durante un allanamiento, esa ropa fue encontrada en su vivienda.

En el hecho también participó un adolescente de 14 años. Por su edad, no es punible. Actualmente permanece alojado en un instituto de máxima seguridad. Recibe tratamiento interdisciplinario, pero su situación generó debate.

El acusado está imputado por homicidio en ocasión de robo. De ser declarado culpable, la pena podría oscilar entre 10 y 25 años. Sin embargo, el régimen juvenil contempla reducciones. Por eso, la condena se definirá en una instancia posterior.

El dolor de la familia

Durante el proceso, el papá de Kim compartió su angustia. “Se hace muy duro presenciar todo esto”, dijo. También expresó su tristeza por el aniversario.