En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Kim Gómez
JUSTICIA

Brutal crimen de Kim Gómez: hoy se conocerá la sentencia contra uno de los acusados

La audiencia se realiza en La Plata y definirá la responsabilidad del joven juzgado por el robo de un auto que terminó con la pequeña arrastrada y asesinada.

Brutal crimen de Kim Gómez: hoy se conocerá la sentencia contra uno de los acusados.

Brutal crimen de Kim Gómez: hoy se conocerá la sentencia contra uno de los acusados.
Leé también El tremendo posteo del papá de Kim Gómez tras retirar el auto en el que mataron a su hija
El tremendo posteo del papá de Kim Gómez tras retirar el auto en el que mataron a su hija. 

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la capital bonaerense. El imputado, hoy de 18 años, es juzgado bajo el régimen penal juvenil porque tenía 17 al momento del hecho.

Un fallo esperado por la familia

El veredicto marcará un momento decisivo para los padres de la niña, que atravesaron un año de profundo dolor y reclamo de justicia. Marcos Gómez, el padre de Kim, expresó que el juicio fue “muy duro” y que espera una condena acorde a la gravedad del caso. En declaraciones previas, sostuvo que “está todo muy claro” y que existen numerosas pruebas contra el acusado.

La audiencia coincide con el primer aniversario del crimen, lo que suma una fuerte carga emocional para la familia.

El crimen que conmocionó a La Plata

marcosgomez-kim

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo. Kim viajaba junto a su madre en un Fiat Palio rojo cuando fueron interceptadas por delincuentes en la esquina de avenida 72 y calle 25.

Según la investigación, los asaltantes obligaron a la mujer a descender del vehículo y escaparon a toda velocidad con la niña aún en el interior.

La menor, que estaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado, intentó bajar, pero quedó atrapada. Durante la huida, los delincuentes arrastraron a la niña durante varias cuadras. Testigos relataron que intentaron arrojarla por la ventanilla.

Finalmente, el vehículo chocó contra un poste de luz y terminó en una zanja. El cuerpo de Kim quedó debajo del auto, mientras los atacantes escaparon a pie.

Las pruebas clave

papa-kim

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra. Uno de los elementos determinantes fueron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron al principal acusado con una prenda característica y, durante un allanamiento, esa ropa fue encontrada en su vivienda.

En el hecho también participó un adolescente de 14 años. Por su edad, no es punible. Actualmente permanece alojado en un instituto de máxima seguridad. Recibe tratamiento interdisciplinario, pero su situación generó debate.

El acusado está imputado por homicidio en ocasión de robo. De ser declarado culpable, la pena podría oscilar entre 10 y 25 años. Sin embargo, el régimen juvenil contempla reducciones. Por eso, la condena se definirá en una instancia posterior.

El dolor de la familia

Durante el proceso, el papá de Kim compartió su angustia. “Se hace muy duro presenciar todo esto”, dijo. También expresó su tristeza por el aniversario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Kim Gómez
Notas relacionadas
El desgarrador pedido del padre de Kim Gómez: "Hablé con el de 17 años y le dije..."
"Esta Navidad...": el desgarrador mensaje del papá de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata
Arranca el juicio por el brutal asesinato de Kim Gómez: el desgarrador descargo de su papá

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar