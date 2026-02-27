Juliana Awada rompió el silencio tras los rumores de un romance con Felipe VI
A días de que explotara una fuerte versión que acerca sentimentalmente a la ex de Mauricio Macri con el Rey de España, Juliana Awada habló a través de sus redes con un significativo posteo. Mirá.
27 feb 2026, 12:45
Juliana Awada rompió el silencio tras los rumores de un romance con Felipe VI
En plena ola de rumores que la señalan como protagonista de un supuesto acercamiento con el rey Felipe VI de España, Juliana Awada reapareció en sus redes con un mensaje que muchos interpretaron como algo más que una simple frase inspiradora. La publicación no tardó en generar repercusiones y fue leída en clave de respuesta tras el revuelo mediático.
La empresaria utilizó sus Instagram Stories —donde acumula cerca de dos millones de seguidores— para compartir una reflexión que varios entendieron como su primera reacción pública después de que Rodrigo Lussich, desde Intrusos (América TV), diera a conocer el trascendido que la vinculaba con el monarca español.
El tema no pasó desapercibido en La mañana con Moria (El Trece), donde analizaron al aire el posteo de la exesposa de Mauricio Macri, con quien coincidió en distintos encuentros oficiales con el rey durante el mandato presidencial entre 2015 y 2019 del argentino.
El texto que desató el debate decía:“A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”. La frase fue leída en vivo y generó interpretaciones cruzadas en el panel.
Fiel a su estilo directo, Moria Casán no dejó pasar la oportunidad de opinar y lanzó, picante: “Muy de sobrecito de azúcar”, en referencia al tono del mensaje. La conductora mantuvo su impronta filosa y dejó en claro que, para ella, el posteo tenía un aire demasiado edulcorado.
Por su parte, Gustavo Méndez fue más allá y arriesgó una hipótesis concreta:“Esto directamente para mí es para Mauricio Macri”, deslizando que el destinatario real del mensaje podría no ser otro que su expareja.
Sin embargo, la lectura no fue unánime. María Fernanda Callejón aportó su propia mirada y vinculó el contenido de la frase con una reflexión más amplia sobre los procesos personales: “Para quien sea el mensaje me parece que está hablando de lo que hablás vos siempre, Moria, de la priorización absoluta de uno, de cuidarse de las cosas que uno dice, sobre todo después de un divorcio. Los divorcios, las mudanzas, las pérdidas de un ser querido, movilizan”, sostuvo la panelista.
En el cierre del intercambio, una frase resumió la interpretación más punzante del panel:“Esto lo que está diciendo es ‘Mauricio no boquees tanto’”.
Lo cierto es que el posteo apareció en un contexto sensible, marcado por las versiones que la relacionaron con el rey Felipe VI de España, rumores que desde el entorno de Juliana Awada se encargaron de desmentir. Mientras tanto, el mensaje quedó flotando y alimentó aún más las especulaciones.
Cuándo estalló la versión de romance entre Juliana Awada y el rey español Felipe VI
El inicio de la semana trajo un verdadero sacudón en Intrusos (América TV), cuando Rodrigo Lussich lanzó al aire una versión que definió como un romance explosivo con proyección internacional. El conductor sorprendió al asegurar que Juliana Awada, exesposa de Mauricio Macri, estaría protagonizando un acercamiento sentimental nada menos que con el rey Felipe de España.
Con su estilo filoso, el periodista puso en escena el famoso “círculo rojo” y detalló de dónde provendría el rumor. "¿Qué dice el círculo rojo en la Argentina? Empresarios, banqueros, dueños de medios, lobistas, operadores, que hay por todos lados, la rosca dice que Juliana Awada está muy cerca de un español, y ese español está casado", disparó en vivo, dejando a todos en el estudio en silencio.
Lejos de quedarse ahí, Lussich aportó más datos sobre la presunta situación personal del monarca español. "El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar, como es tradición en su mundo. Ahora, con los tiempos que han cambiado y corren y teniendo en cuenta que ella, la esposa de él, viene de otro mundo, no es sangre azul, puede volver al llano", sostuvo, sugiriendo que la formalidad habría primado por sobre la vida privada.
Minutos después, el conductor fue aún más directo y puso nombres propios sobre la mesa. "Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis", afirmó, dejando en claro la magnitud del comentario.
Según relató, la distancia entre el rey Felipe y Letizia ya sería un hecho consumado, aunque restaría la oficialización. "Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor", explicó, marcando que el anuncio dependería de un momento institucional clave.
Sobre el posible origen del vínculo, la panelista Natalie Weber quiso saber cómo se habría gestado esa cercanía. Desde el programa señalaron que habría comenzado "en distintas visitas protocolares cuando Macri era presidente", en referencia a los encuentros oficiales que compartieron durante la gestión presidencial.