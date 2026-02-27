Barby Franco recibió una cruel crítica por la crianza de su hija Sarah y estalló de furia

Así, lo que comenzó como una publicación cargada de ternura terminó convirtiéndose en un reflejo del hartazgo de Barby frente a las críticas reiteradas sobre la crianza de su hija.

Cómo fue la imponente fiesta con famosos del cumpleaños de Sarah, la hija de Barby Franco y Burlando

El lunes 15 de diciembre Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, vivió una jornada inolvidable al festejar su cumpleaños número 3 con una imponente fiesta que le organizaron sus padres.

La modelo y el abogado cuidaron cada detalle para que todo saliera perfecto. Los invitados disfrutaron de un día radiante al aire libre en un parque decorado especialmente para la celebración.

Entre los presentes estuvieron familiares cercanos, los amigos de Sarah y también reconocidas figuras del espectáculo con sus hijos. Flavio Mendoza, Cande Ruggeri, Sol Pérez, Martín Insaurralde, Pampita y Luli Salazar, entre otros, se sumaron al festejo y varios de ellos posaron en la clásica foto junto a la torta.

La fiesta ofreció entretenimiento variado: shows en vivo, juegos de magia, animadores, inflables gigantes y hasta cuatriciclos. Los más pequeños participaron además en un taller creativo de gorras, sumando diversión a la tarde.

El festejo tuvo lugar en el Palacio Sans Souci que se vistió a puro glamour con globos de colores, catering de lujo, y la temática del evento fue de La Sirenita en un día a pura diversión.

Sarah lució un vestido blanco con un enorme moño en su espalda, mientras que Barby Franco eligió un look rosa con brillos y Burlando optó por un clásico traje negro.

"3 años de magia", expresó emocionada Barby Franco desde sus historias de Instagram con imágenes de lo que fue el soñado festejo de cumpleaños de su pequeña hija.

Mirá las fotos del increíble cumpleaños de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando.

