Video: la fuerte reacción de Doohan cuando se enteró que Colapinto lo iba a reemplazar

En paralelo, la serie exhibió la otra cara de la historia. Colapinto, que había tenido su primera experiencia en la categoría con Williams Racing a fines de 2024, se mostró enfocado y listo para asumir la titularidad.

En el paddock de Imola, el mensaje que recibió fue directo: “Eres el hombre del momento”, una frase que quedó registrada en el episodio y que marcó el clima que rodeó su incorporación.

Más adelante, también se vio el primer intercambio directo entre Briatore y el piloto argentino, en el que el dirigente le advirtió: “Ten mucho cuidado, no quiero errores”, ya con el cambio confirmado.

El capítulo reconstruyó así el proceso interno que desembocó en la modificación de la dupla del equipo francés en plena temporada.