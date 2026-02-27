En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Jack Doohan
Franco Colapinto
Backstage

Video: la fuerte reacción de Doohan cuando se enteró que Colapinto lo iba a reemplazar

El momento quedó registrado en la nueva temporada de Drive to Survive, la serie documental de la Fórmula 1 que se emite por Netflix.

El momento en que Doohan fue notificado por Briatore que iba a ser reemplzdo por Colapinto.

El momento en que Doohan fue notificado por Briatore que iba a ser reemplzdo por Colapinto.

El estreno de la nueva temporada de la serie documental de la Fórmula 1, Drive to Survive, mostró uno de los momentos más sensibles de la temporada 2025: la decisión interna que derivó en la llegada de Franco Colapinto a Alpine F1 Team en lugar de Jack Doohan.

Leé también Colapinto brilló en Bahréin: más de 100 vueltas y un resultado final en los test que ilusiona
colapinto brillo en bahrein: mas de 100 vueltas y un resultado final en los test que ilusiona

El segundo episodio, titulado “Negocios estrictos”, reconstruyó el detrás de escena de ese movimiento que redefinió la alineación del equipo francés en plena competencia.

A los 22m20s del capítulo, las cámaras captaron a Flavio Briatore hablando por teléfono con Jack Doohan para comunicarle que Franco Colapinto manejaría en Imola. La conversación se dio en la antesala del Gran Premio de Emilia-Romagna, donde finalmente se concretó el cambio.

Minutos después, el episodio mostró al piloto australiano tras recibir la noticia. Doohan apareció completamente abatido, acompañado por su padre y personas de su círculo íntimo, mientras intentaba asimilar que su lugar en la parrilla titular ya no le pertenecía.

Embed

En paralelo, la serie exhibió la otra cara de la historia. Colapinto, que había tenido su primera experiencia en la categoría con Williams Racing a fines de 2024, se mostró enfocado y listo para asumir la titularidad.

En el paddock de Imola, el mensaje que recibió fue directo: “Eres el hombre del momento”, una frase que quedó registrada en el episodio y que marcó el clima que rodeó su incorporación.

Más adelante, también se vio el primer intercambio directo entre Briatore y el piloto argentino, en el que el dirigente le advirtió: “Ten mucho cuidado, no quiero errores”, ya con el cambio confirmado.

Embed

El capítulo reconstruyó así el proceso interno que desembocó en la modificación de la dupla del equipo francés en plena temporada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jack Doohan Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
Notas relacionadas
El contundente análisis de Franco Colapinto tras las pruebas de pretemporada con Alpine: "Fue..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar