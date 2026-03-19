Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La promesa es tentadora: mejorar la calidad de conexión sin invertir dinero ni realizar configuraciones complejas. Sin embargo, la pregunta clave es si realmente funciona.

¿Puede una moneda modificar la señal del WiFi?

Desde un punto de vista teórico, quienes defienden este método aseguran que los materiales metálicos tienen la capacidad de interactuar con las ondas electromagnéticas, lo que podría alterar su trayectoria.

Bajo esta lógica, la moneda actuaría como un pequeño “desviador” de señal, permitiendo redirigirla hacia zonas donde habitualmente llega con menor potencia. En otras palabras, funcionaría como un improvisado amplificador casero.

Pero aquí aparece el principal problema: no existen estudios ni evidencia técnica sólida que respalde esta afirmación. La señal WiFi opera en frecuencias específicas (generalmente 2.4 GHz y 5 GHz), y su comportamiento depende de múltiples factores mucho más complejos que la presencia de un objeto pequeño como una moneda.

La opinión de los expertos: más riesgos que beneficios

Especialistas en redes y telecomunicaciones coinciden en un punto clave: colocar objetos metálicos cerca del router no mejora la señal, sino que puede empeorarla.

Esto se debe a que los metales tienden a reflejar, absorber o bloquear las ondas electromagnéticas, generando interferencias en lugar de optimización. Lejos de potenciar el WiFi, la moneda podría provocar pequeñas distorsiones en la señal, afectando su estabilidad.

Además, los routers están diseñados para distribuir la señal de manera uniforme sin necesidad de elementos externos improvisados. Intervenir físicamente el equipo con objetos no diseñados para ese fin puede alterar su funcionamiento natural.

Un problema adicional: el sobrecalentamiento del módem

Más allá de la cuestión de la señal, existe otro factor importante a considerar: la ventilación del equipo.

Los módems y routers generan calor durante su funcionamiento, por lo que suelen contar con rejillas o sistemas de disipación. Colocar una moneda u otro objeto sobre el dispositivo podría obstruir parcialmente esa ventilación, provocando un aumento de temperatura.

Con el tiempo, esto puede derivar en:

Reducción del rendimiento

Fallas intermitentes

Menor vida útil del equipo

En casos extremos, el sobrecalentamiento sostenido podría incluso dañar componentes internos.

Por qué este tipo de trucos se vuelve tan popular

El fenómeno detrás de este tipo de consejos tiene una explicación clara: la búsqueda de soluciones rápidas y económicas a problemas cotidianos.

Cuando la conexión falla, muchos usuarios optan por probar alternativas simples antes de recurrir a soluciones más técnicas o costosas. En ese escenario, los trucos virales encuentran terreno fértil, especialmente cuando prometen resultados inmediatos.

Sin embargo, la viralización no siempre va de la mano con la veracidad, y este caso parece ser un ejemplo claro de ello.

Las verdaderas claves para mejorar la señal WiFi en casa

Lejos de soluciones improvisadas, existen métodos comprobados que sí permiten optimizar la conexión a internet. Los especialistas recomiendan prestar atención a aspectos fundamentales que influyen directamente en la calidad de la señal.

Ubicación estratégica del router

Uno de los factores más importantes es la ubicación del módem. Colocarlo en un punto central y elevado del hogar permite distribuir mejor la señal en todas las direcciones.

Evitar rincones, muebles cerrados o espacios bajos puede marcar una gran diferencia en el alcance del WiFi.

Reducir obstáculos físicos

Las paredes gruesas, estructuras de hormigón y objetos grandes pueden bloquear o debilitar la señal. Por eso, es recomendable ubicar el router en un espacio abierto y libre de interferencias físicas.

Cuantos menos obstáculos haya entre el dispositivo y los equipos conectados, mejor será la calidad de conexión.

Alejarlo de otros dispositivos electrónicos

Electrodomésticos como microondas, televisores o teléfonos inalámbricos pueden interferir con la señal WiFi. Mantener cierta distancia entre estos equipos y el router ayuda a evitar interferencias.

Reiniciar el módem regularmente

Aunque parezca un consejo básico, reiniciar el router de forma periódica permite limpiar procesos internos y mejorar el rendimiento. Este simple hábito puede resolver problemas de conexión más frecuentes de lo que se cree.

Actualizar el equipo y el firmware

La tecnología avanza constantemente, y los routers no son la excepción. Contar con dispositivos modernos permite acceder a mejores velocidades, mayor alcance y conexiones más estables.

Además, mantener actualizado el firmware del equipo ayuda a optimizar su funcionamiento y corregir posibles fallas.

Utilizar repetidores o sistemas mesh

En viviendas grandes o con múltiples habitaciones, los repetidores o sistemas WiFi mesh son una solución efectiva para ampliar la cobertura.

Estos dispositivos permiten llevar la señal a zonas donde el router principal no llega con suficiente potencia.