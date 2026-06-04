A una semana del Mundial, Netflix estrenó la película más esperada por los hinchas de la Selección Argentina

De qué trata "Diego Maradona", una mirada diferente sobre el ídolo

Desde su estreno en 2019, Diego Maradona se consolidó como una de las obras audiovisuales más destacadas dedicadas al excapitán de la Selección argentina. La película consiguió diferenciarse de otros trabajos biográficos gracias a un enfoque profundamente humano que buscó comprender al hombre detrás del personaje público.

Lejos de limitarse a repasar estadísticas, goles o títulos, el documental se propuso reconstruir una etapa decisiva en la vida del futbolista. El resultado fue una narración que logró capturar tanto la dimensión extraordinaria del deportista como las contradicciones y desafíos que acompañaron su carrera.

Especialistas en cine documental destacaron la capacidad de la película para equilibrar el relato deportivo con aspectos personales que ayudan a comprender mejor la compleja figura de Maradona.

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Más de 500 horas de material inédito sobre Maradona

Uno de los aspectos que más llamó la atención desde el lanzamiento original fue el impresionante volumen de material utilizado durante la producción.

Asif Kapadia y su equipo trabajaron con más de 500 horas de imágenes inéditas, muchas de ellas desconocidas incluso para seguidores históricos del ex futbolista. El material permitió reconstruir momentos íntimos, situaciones cotidianas y escenas que nunca habían sido difundidas de manera masiva.

El director explicó en distintas entrevistas que gran parte de esos registros fue localizada después de una extensa búsqueda que se desarrolló durante años. Algunas grabaciones aparecieron en colecciones privadas conservadas en las afueras de Nápoles. Otras fueron encontradas en Buenos Aires dentro de archivos personales que habían permanecido guardados durante décadas.

La recuperación y restauración de ese material fue una de las claves para construir una obra con una enorme riqueza visual y documental.

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Maradona y los años que cambiaron para siempre la historia del Napoli

La película concentra buena parte de su relato en el período que comenzó en 1984, cuando Maradona llegó al Napoli.

Aquella transferencia marcó un antes y un después tanto para el club italiano como para la carrera del argentino. La ciudad de Nápoles atravesaba una realidad particular dentro del fútbol italiano. Históricamente ubicada en una posición secundaria frente al poder económico de los equipos del norte, encontró en la figura de Maradona una esperanza capaz de transformar su destino deportivo.

La llegada del argentino generó una expectativa pocas veces vista. Miles de personas se congregaron para recibirlo y rápidamente comenzó a construirse un vínculo emocional que superó ampliamente los límites del deporte.

Durante los años en que Maradona defendió la camiseta del Napoli, el club alcanzó los mayores logros de su historia. Bajo su liderazgo, el equipo conquistó títulos que parecían imposibles poco tiempo antes. Entre ellos aparecieron dos campeonatos de la Serie A y la histórica Copa UEFA obtenida en 1989.

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Por qué ver "Diego Maradona" en Netflix antes del Mundial 2026

Años después de su estreno original, la película conserva una enorme capacidad para generar interés.

La figura de Maradona continúa despertando admiración, debate y emoción en distintos rincones del mundo. Su legado deportivo permanece intacto, mientras que su impacto cultural sigue ampliándose con el paso del tiempo.

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La llegada de Diego Maradona a Netflix permitirá que millones de espectadores vuelvan a acercarse a una historia que trasciende el deporte. Es el relato de un joven surgido de Villa Fiorito que alcanzó la cima del mundo, de un talento excepcional que despertó admiración planetaria y de una figura cuya influencia cultural continúa vigente décadas después de sus mayores hazañas.

Por esa combinación de gloria, humanidad, contradicciones y legado, la película sigue siendo considerada por muchos como uno de los retratos más completos y sinceros realizados sobre la vida del astro argentino.

Tráiler de "Diego Maradona", de Asif Kapadia en Netflix