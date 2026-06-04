La decisión crucial de la fiscalía sobre la causa que investiga el crimen de Agostina Vega

Según precisaron, la restricción busca preservar el avance de la investigación y evitar que se vean comprometidas las nuevas medidas que se llevan adelante para esclarecer el crimen.

En paralelo, la fiscalía solicitó la acumulación de una causa iniciada en 2025 por “privación ilegítima de la libertad” contra Barrelier. Se trata de una denuncia previa que había tomado relevancia en los últimos días luego de que trascendiera el testimonio de una mujer que aseguró haber sido secuestrada por el acusado y que logró escapar.

La incorporación de ese expediente permitirá que ambos casos sean analizados de manera conjunta por los investigadores.

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Nuevos allanamientos en la casa del acusado

Mientras continúa la recolección de pruebas, la Justicia ordenó nuevos procedimientos en la vivienda de Barrelier, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la capital cordobesa.

Durante la jornada, efectivos policiales realizaron pericias complementarias que incluyeron la remoción y rotura de sectores del piso de la propiedad en busca de posibles evidencias vinculadas al crimen.

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Además, se secuestraron prendas de vestir pertenecientes a los ocupantes de la vivienda y se avanzó con una planimetría forense destinada a relevar las dimensiones y distribución de los distintos ambientes de la casa.

Pasadas las 20, los investigadores concluyeron los trabajos y retiraron varios elementos considerados de interés para la causa, entre ellos bolsas de plástico y un colchón que serán sometidos a peritajes.

Cuál es la causa anterior contra Claudio Barrelier

En 2025, Claudio Barrelier había sido detenido acusado por privación ilegítima de la libertad. En ese expediente, la Justicia de Córdoba ordenó su liberación en mayo de 2025, aunque bajo una serie de condiciones.

Según la resolución judicial firmada por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, se dispuso la “inmediata libertad” de Barrelier luego de considerar que podía continuar el proceso fuera de prisión preventiva. Como requisito, se le impuso una caución de $10 millones, mediante dos fianzas personales de abogados matriculados.

Además, la resolución estableció que debía fijar y mantener un domicilio, presentarse ante todas las citaciones judiciales y permanecer a disposición de la fiscalía mientras avanzara la investigación.

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En línea con lo que plantea la causa, el hombre le ordenó que se quitara la ropa y luego que se acostara boca abajo con las manos detrás de la espalda.

La denunciante aseguró que Barrelier le dijo: “Esto es lo que tengo hacer porque viene gente muy pesada”. Después, siempre según su relato, utilizó cinta adhesiva transparente para atarle las manos y los tobillos, además de amordazarla, con el objetivo de inmovilizarla e impedir que abandonara el lugar.

La mujer sostuvo que, tras dejarla atada, el acusado salió de la vivienda para ocultar una moto y dejó el portón entreabierto. En ese momento, logró mover las piernas, soltarse de las ataduras que sujetaban sus tobillos y escapar.

De acuerdo a su declaración, ella salió corriendo de la casa y se dirigió hacia la vereda de enfrente para pedir ayuda.