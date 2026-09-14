Por fin, Emily Lucius dejó la intriga y confesó cuántos años cumplió: sorprendió a todos

Sin embargo, lejos de tratarse solamente de una estrategia para mantener el misterio, Emily explicó que su decisión tiene que ver con la importancia que le da a no quedar condicionada por los números ni por las expectativas sociales.

“Hace un montón que vengo con el tema de la edad. De verdad digo que la edad es un número que uno siente, yo me siento de 25”, había explicado.

En esa misma charla, desarrolló todavía más su postura y cuestionó la presión que muchas personas sienten por cumplir determinadas metas a determinada edad.

“Porque sino uno se queda en ‘uy no, tengo 23 todavía no me recibí, no tengo novio, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero sigo haciendo deportes, no sé qué estudiar’. ¡No! Tenés 23 y tenés lo que sientas vos, no lo que imponga la sociedad”, sostuvo.

Y agregó: “Tenés que hacer lo que te reconforte a vos y te haga feliz”.

Ahora, con 37 años recién cumplidos, Emily parece haber dejado atrás aquel misterio que durante tanto tiempo alimentó la curiosidad de sus seguidores.

La celebración llegó además en un momento importante de su carrera. La influencer comenzó a formar parte de la nueva versión de Perla Negra, la telenovela que se realiza para YouTube bajo la dirección de Andrea del Boca y que tiene como protagonista a su hija, Anna del Boca, quien interpreta a Malvina, el personaje que en la versión original de los años 90 había interpretado Millie Stegmann.

Emily se mostró especialmente feliz por este nuevo desafío y recordó otros trabajos que marcaron su recorrido como actriz.

“Yo me recibí hace bastante y ahora tengo este personaje protagónico tan importante. Por suerte pude estar en una obra que amé, que fue El canasto, en la cual también me dirigió un grande, Nico Vázquez”, contó.

Para ella, ese recorrido también fue una demostración de que las oportunidades pueden aparecer en momentos inesperados.

“Dije ‘bueno, qué bien, el primer laburo que pego después de haberme recibido hace tanto tiempo’... Las cosas se dan cuando se tienen que dar, y todo pasa por algo”, reflexionó.

Para celebrar sus 37, además, Emily apostó por una producción de fotos con una estética romántica y sofisticada. Eligió un mini vestido blanco de encaje, con transparencias, mangas largas y una silueta al cuerpo, acompañado por zapatos blancos con moños y accesorios delicados.

El detalle que terminó de completar la producción fue un gran moño rosa en el pelo y un paraguas de encaje blanco, que le dieron a las imágenes un aire vintage.

Así, después de años de esquivar la pregunta y jugar con el misterio, Emily Lucius finalmente dejó de esconder el número que tanto había intrigado a sus seguidores.}