Moria Casán confesó cómo es el sexo a los 80 con Pato Galmarini: "Tenemos..."

"Al sexo no lo pongo en un altar. En mi vida fue un portal de goce para elevarme. Más allá de que tengamos sexo o no, a esta edad es más tántrico. Te vas seduciendo a través de las manos, las caricias... Pato está bien, pero va a cumplir 84 años y obviamente no puede tener el vigor de uno de 20", comentó.

La actriz, fiel a su estilo, también se permitió hacer una confesión mucho más picante sobre cómo resuelve la intimidad cuando las cosas no salen exactamente como espera: "Es un hombre sano, hermoso, tiene cabeza y es fachero. La pasamos bien. Si no me satisface me autosatisfago, y sino tenemos juguetitos para usarlos, pero la pasamos bien".

La revelación de Moria Casán sobre un aspecto polémico de su biopic

En La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán se refirió a la gran repercusión que tuvo el estreno de su serie por Netflix y aprovechó para aclarar los rumores de época que la vincularon con Jorge Porcel y Alberto Olmedo: "No fueron importantes en mi vida Olmedo y Porcel, eso es una presunción de ustedes", afirmó, y agregó que "fueron importantes en un momento de mi vida pero no me movieron la aguja en mi vida", ya que solo compartió con ellos un período de trabajo. En la misma línea, destacó el rol clave que sí tuvo Gerardo Sofovich en el arranque de su carrera, al elegirla para el cine y el teatro.