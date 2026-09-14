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Moria Casán confesó cómo es el sexo a los 80 con Pato Galmarini: "Tenemos..."

Moria Casán sorprendió con sus declaraciones sobre cómo es la intimidad con el referente del peronismo, Pato Galmarini.

14 sept 2026, 13:20
Moria Casán confesó cómo es el sexo a los 80 con Pato Galmarini: Tenemos...

Moria Casán confesó cómo es el sexo a los 80 con Pato Galmarini: "Tenemos..."

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Moria Casán confesó cómo es el sexo a los 80 con Pato Galmarini: "Tenemos..."

Moria Casán habló sin filtros sobre su intimidad con Pato Galmarini, su pareja desde hace cinco años. La actriz y conductora se refirió a cómo viven actualmente su sexualidad y aseguró que, aunque el sexo ocupa un lugar diferente en su vida, continúa disfrutando plenamente del vínculo con el dirigente peronista.

Las declaraciones de Moria se dieron luego de que Galmarini también hablara públicamente sobre la intimidad de la pareja. Semanas atrás, en un streaming, el político se sinceró sobre su relación con la actriz y reconoció que actualmente los encuentros sexuales son menos frecuentes.

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"Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho", había dicho. Y agregó: "Es que no estoy abrazando a una mujer más. Ya van cinco años de nuestro reencuentro".

Consultada sobre el tema en una entrevista con LN+, Moria Casán explicó que su manera de vivir la sexualidad cambió con el paso del tiempo y que actualmente no considera al sexo como el centro de una relación.

"Al sexo no lo pongo en un altar. En mi vida fue un portal de goce para elevarme. Más allá de que tengamos sexo o no, a esta edad es más tántrico. Te vas seduciendo a través de las manos, las caricias... Pato está bien, pero va a cumplir 84 años y obviamente no puede tener el vigor de uno de 20", comentó.

La actriz, fiel a su estilo, también se permitió hacer una confesión mucho más picante sobre cómo resuelve la intimidad cuando las cosas no salen exactamente como espera: "Es un hombre sano, hermoso, tiene cabeza y es fachero. La pasamos bien. Si no me satisface me autosatisfago, y sino tenemos juguetitos para usarlos, pero la pasamos bien".

La revelación de Moria Casán sobre un aspecto polémico de su biopic

En La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán se refirió a la gran repercusión que tuvo el estreno de su serie por Netflix y aprovechó para aclarar los rumores de época que la vincularon con Jorge Porcel y Alberto Olmedo: "No fueron importantes en mi vida Olmedo y Porcel, eso es una presunción de ustedes", afirmó, y agregó que "fueron importantes en un momento de mi vida pero no me movieron la aguja en mi vida", ya que solo compartió con ellos un período de trabajo. En la misma línea, destacó el rol clave que sí tuvo Gerardo Sofovich en el arranque de su carrera, al elegirla para el cine y el teatro.

     

 

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