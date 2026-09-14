¡Bomba! L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity: los motivos de su sorpresiva salida

L-Gante finalmente no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, pese a que su nombre había sido anunciado inicialmente como uno de los participantes del ciclo que conducirá Wanda Nara por Telefe.
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PrimiciasYa pudo confirmar que el cantante finalmente no será parte del reality que conducirá Wanda Nara. Qué pasó con las negociaciones y cuál fue el punto que impidió cerrar su participación.
L-Gante finalmente no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, pese a que su nombre había sido anunciado inicialmente como uno de los participantes del ciclo que conducirá Wanda Nara por Telefe.
Según pudo saber PrimiciasYa.com, las conversaciones para incorporar al referente de la cumbia 420 estaban encaminadas y su presencia en el reality se daba prácticamente por confirmada. Sin embargo, en los últimos días se produjeron diferencias que terminaron frustrando el acuerdo.
Las primeras señales llamaron la atención cuando las imágenes de L-Gante comenzaron a desaparecer de las publicaciones vinculadas al programa, tanto en redes sociales como en distintos contenidos promocionales en los que habían sido presentadas las figuras de esta temporada.
De acuerdo con la información a la que accedió PrimiciasYa, finalmente no hubo acuerdo entre el cantante y la producción para cerrar las condiciones de su participación. Entre los puntos que generaron diferencias también apareció la cuestión económica.
"No se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada", le dijeron desde prensa de Telefe a este portal.
Si bien las negociaciones habían avanzado y en un primer momento su incorporación estaba confirmada, las partes no consiguieron ponerse de acuerdo para concretar el contrato y decidieron no continuar.
De esta manera, L-Gante quedó definitivamente afuera de MasterChef Celebrity y se produce una baja importante antes del comienzo de la competencia.
Además, fuentes del canal descartaron otras versiones que comenzaron a circular alrededor de la inesperada salida del músico, entre ellas una supuesta pelea con Wanda Nara. Según pudo confirmar este medio, el motivo central estuvo relacionado con las condiciones de contratación y las diferencias surgidas durante la negociación.