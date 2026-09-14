¡Bomba! L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity: los motivos de su sorpresiva salida

"No se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada", le dijeron desde prensa de Telefe a este portal.

Si bien las negociaciones habían avanzado y en un primer momento su incorporación estaba confirmada, las partes no consiguieron ponerse de acuerdo para concretar el contrato y decidieron no continuar.

De esta manera, L-Gante quedó definitivamente afuera de MasterChef Celebrity y se produce una baja importante antes del comienzo de la competencia.

Además, fuentes del canal descartaron otras versiones que comenzaron a circular alrededor de la inesperada salida del músico, entre ellas una supuesta pelea con Wanda Nara. Según pudo confirmar este medio, el motivo central estuvo relacionado con las condiciones de contratación y las diferencias surgidas durante la negociación.