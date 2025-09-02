En vivo Radio La Red
Luna
Aries
ASTROLOGÍA

Llega la Luna de Sangre de septiembre: cuando es y cómo impacta en cada signo del zodíaco

El eclipse lunar total traerá intensidad y cierres de ciclo. Descubrí qué significa la Luna de Sangre en Aries para tu signo.

El 7 de septiembre de 2025 se producirá una Luna llena con eclipse total, conocida como Luna de Sangre, en el signo de Aries. Este fenómeno no solo teñirá el cielo de un tono rojizo, sino que también abrirá un portal de transformación que impactará a todos los signos del zodíaco.

Argentina en septiembre 2025: qué dicen la astrología y la numerología sobre este mes clave
Argentina en septiembre 2025: predicciones astrológicas y numerológicas clave

La energía ariana, ligada al fuego, la acción y los inicios, se potencia con este eclipse, invitando a cortar con lo que ya no sirve, soltar vínculos o situaciones estancadas y dar un paso hacia la renovación personal.

luna de sangre septiembre
Luna de Sangre en Aries: cómo afecta a cada signo en septiembre 2025

Aries

La Luna de Sangre ocurre en tu propio signo, lo que significa un cierre de ciclo personal muy fuerte. Es momento de soltar viejas versiones de vos y animarte a un renacer.

Tauro

La energía del eclipse toca tu zona inconsciente. Pueden aparecer sueños reveladores o emociones guardadas. Ideal para practicar meditación y rituales de limpieza energética.

Géminis

Se activa tu área de amistades y proyectos colectivos. Es probable que cierres vínculos con grupos que ya no suman y que surjan nuevas alianzas más auténticas.

Cáncer

La Luna de Sangre impacta en tu mundo profesional. Podés experimentar cambios en tu trabajo, proyectos o metas a largo plazo. Es tiempo de redirigir tu vocación.

Leo

El eclipse despierta tu lado espiritual y expansivo. Momento de viajes, estudios o búsqueda de sentido. Te abre la puerta a nuevas filosofías o creencias.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre 1

Virgo

Este fenómeno ilumina tu área de lo profundo: sexualidad, emociones y dinero compartido. Es posible que atravieses transformaciones intensas en pareja o temas económicos.

Libra

La Luna de Sangre se manifiesta en tu zona de vínculos. Pueden darse rupturas, reconciliaciones o giros inesperados en tus relaciones. Clave trabajar el equilibrio.

Escorpio

Tu rutina, hábitos y salud se ven movilizados. Es el momento ideal para soltar malos hábitos, reorganizar prioridades y cuidar más tu cuerpo.

Sagitario

Este eclipse activa tu zona creativa y romántica. Puede traer nuevos romances, cierres de historias amorosas o un renacer creativo.

Capricornio

El área familiar y del hogar se ilumina. Posibles mudanzas, cambios en la convivencia o transformaciones en la dinámica familiar.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre

Acuario

El eclipse toca tu zona de la comunicación. Habrá revelaciones en conversaciones, cierre de contratos o noticias inesperadas. Es momento de hablar con claridad.

Piscis

Tu área económica y de valores personales se ve activada. Puede implicar cambios en tu forma de ganar dinero o en lo que realmente valorás.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre 4

Luna de Sangre en septiembre: qué soltar y qué atraer según tu signo

La Luna de Sangre en Aries del 7 de septiembre será un evento cargado de intensidad y transformación. Todos los signos sentirán su influencia, pero especialmente los de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y los de aire (Libra, Géminis y Acuario).

Es un portal perfecto para cerrar capítulos, liberar cargas y abrirse a un nuevo camino con más autenticidad.

