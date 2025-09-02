Llega la Luna de Sangre de septiembre: cuando es y cómo impacta en cada signo del zodíaco

Géminis

Se activa tu área de amistades y proyectos colectivos. Es probable que cierres vínculos con grupos que ya no suman y que surjan nuevas alianzas más auténticas.

Cáncer

La Luna de Sangre impacta en tu mundo profesional. Podés experimentar cambios en tu trabajo, proyectos o metas a largo plazo. Es tiempo de redirigir tu vocación.

Leo

El eclipse despierta tu lado espiritual y expansivo. Momento de viajes, estudios o búsqueda de sentido. Te abre la puerta a nuevas filosofías o creencias.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre 1

Virgo

Este fenómeno ilumina tu área de lo profundo: sexualidad, emociones y dinero compartido. Es posible que atravieses transformaciones intensas en pareja o temas económicos.

Libra

La Luna de Sangre se manifiesta en tu zona de vínculos. Pueden darse rupturas, reconciliaciones o giros inesperados en tus relaciones. Clave trabajar el equilibrio.

Escorpio

Tu rutina, hábitos y salud se ven movilizados. Es el momento ideal para soltar malos hábitos, reorganizar prioridades y cuidar más tu cuerpo.

Sagitario

Este eclipse activa tu zona creativa y romántica. Puede traer nuevos romances, cierres de historias amorosas o un renacer creativo.

Capricornio

El área familiar y del hogar se ilumina. Posibles mudanzas, cambios en la convivencia o transformaciones en la dinámica familiar.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre

Acuario

El eclipse toca tu zona de la comunicación. Habrá revelaciones en conversaciones, cierre de contratos o noticias inesperadas. Es momento de hablar con claridad.

Piscis

Tu área económica y de valores personales se ve activada. Puede implicar cambios en tu forma de ganar dinero o en lo que realmente valorás.

Luna de Sangre en Aries signos septiembre 4

Luna de Sangre en septiembre: qué soltar y qué atraer según tu signo

La Luna de Sangre en Aries del 7 de septiembre será un evento cargado de intensidad y transformación. Todos los signos sentirán su influencia, pero especialmente los de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y los de aire (Libra, Géminis y Acuario).

Es un portal perfecto para cerrar capítulos, liberar cargas y abrirse a un nuevo camino con más autenticidad.