¿Por qué es tan buena la maca peruana y cómo consumirla para que haga efecto?

Existen tres variedades principales: amarilla, roja y negra. Cada una presenta características particulares y, de acuerdo con el profesional, está asociada a diferentes funciones del cuerpo.

Maca amarilla: se relaciona con el aumento de la energía psicocognitiva y la función mitocondrial. También favorecería la resistencia de los tejidos musculares, tendinosos, ligamentosos y articulares, además de la estructura del colágeno.

Maca roja: está vinculada con la calidad del tejido óseo y la cobertura de colágeno de los cartílagos articulares. En los varones, el médico también destaca su posible aporte al cuidado de la próstata y a la descongestión prostática.

Maca negra: es la variedad que Furman considera más integrativa y potente. Le atribuye efectos sobre la libido, la fertilidad, la memoria y el rendimiento físico.

También existen preparados magistrales que combinan las tres variedades para reunir sus distintas propiedades.

Con qué suplementos se puede combinar la maca peruana

Para complementar las propiedades de cada variedad, Furman menciona diferentes combinaciones con suplementos específicos.

Maca amarilla: propone asociarla con coenzima Q10 y PQQ (pirroloquinolina quinona), dos sustancias que participan en los procesos de producción de energía celular. También menciona el azul de metileno por su posible intervención en el rendimiento energético a nivel central.

Maca roja: recomienda distintas combinaciones según el objetivo. En relación con la salud prostática, menciona el Saw Palmetto o palma enana americana. Para el cuidado de los huesos y las articulaciones, enumera el MSM (metilsulfonilmetano), el colágeno tipo II no desnaturalizado, el sulfato de condroitina y los péptidos de cartílago o de osteoblastos.

Maca negra: puede combinarse con creatina. Según el médico, esta asociación contribuye a la regeneración y la fortaleza muscular, además de aportar beneficios en el rendimiento psicocognitivo y la memoria.

Maca peruana y libido: qué relación tienen

El deseo sexual es otro de los aspectos que el especialista destaca al hablar de esta raíz. Furman sostiene que la libido cumple una función fisiológica y evolutiva importante y advierte que su disminución no debería normalizarse.

La pérdida de deseo puede tener consecuencias en el plano emocional y en la pareja. Frente a esta situación, aconseja realizar una analítica sanguínea para evaluar el perfil hormonal, que incluya testosterona, progesterona, LH, FSH, estrona y estriol.

El objetivo es identificar el origen de la disminución de la libido y, a partir de los resultados, evaluar las posibles intervenciones. En ese contexto, plantea el uso de la maca como un estímulo para distintas estructuras del cuerpo.

Cuáles son las contraindicaciones de la maca peruana

Aunque se trata de un producto de origen natural, su consumo requiere ciertas precauciones. El médico señala especialmente dos situaciones en las que es necesario prestar atención:

Trastornos de la tiroides: las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo, tanto clínico como subclínico, deben consultar previamente con un profesional. Según Furman, la composición química de la raíz podría alterar la función tiroidea.

Falta de flexibilidad metabólica: al tratarse de una sustancia que genera un estímulo importante, el cuerpo necesita tener capacidad para adaptarse. De lo contrario, podrían aparecer molestias como dolor de cabeza, euforia excesiva o dificultades para dormir.

Por eso, antes de incorporar este suplemento, es importante evaluar las condiciones particulares de cada persona y consultar con un profesional de la salud.

Cómo tomar maca peruana: dosis, horarios y cuánto tiempo consumirla

Para comenzar, Furman propone un esquema de incorporación progresiva, con una dosis inicial baja y una evaluación de la respuesta corporal.

1. Comenzar con 500 miligramos: plantea iniciar con una dosis baja, que en su explicación equivale aproximadamente a una cucharadita, disuelta en agua.

2. Tomarla alejada de las comidas: recomienda consumirla separada de los alimentos para poder observar mejor cómo responde el cuerpo.

3. Priorizar la mañana: sugiere ingerirla durante las primeras horas del día y combinarla con suplementos energéticos o Rhodiola, en relación con el ascenso natural del cortisol.

4. Regular la actividad por la noche: para acompañar la disminución de la energía al final del día, menciona la Ashwagandha como una opción para favorecer el descanso.

5. Evaluar los cambios durante 7 a 10 días: explica que los efectos son progresivos. Por eso, propone mantener el esquema durante ese período para observar con mayor claridad la respuesta del organismo.

De esta manera, la elección de la variedad, las posibles combinaciones y la dosis son aspectos que deben contemplarse antes de incorporar la maca peruana a la rutina.