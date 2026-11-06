Fin de una batalla histórica: cómo quedó la lista definitiva de goleadores en selecciones tras el retiro de Messi y Cristiano

El fútbol internacional cerró definitivamente uno de los capítulos más importantes de su historia. Tras el anuncio realizado este jueves por Cristiano Ronaldo al ponerle fin a su etapa en la selección de Portugal —con un último encuentro disputado ante Croacia—, la batalla estadística frente a Lionel Messi llegó a su conclusión. Cabe recordar que el capitán argentino había jugado en octubre pasado su encuentro de despedida con la camiseta celeste y blanca ante Benín. Con ambas carreras internacionales concluidas de manera oficial, el atacante portugués se consagró como el máximo anotador histórico en selecciones con 146 tantos, contra los 126 que registró el astro rosarino.