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Fin de una batalla histórica: cómo quedó la lista definitiva de goleadores en selecciones tras el retiro de Messi y Cristiano

Tras el retiro oficial de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de sus selecciones, concluyó una batalla histórica. ¿Quién es el máximo goleador?

Fin de una batalla histórica: cómo quedó la lista definitiva de goleadores en selecciones tras el retiro de Messi y Cristiano

El fútbol internacional cerró definitivamente uno de los capítulos más importantes de su historia. Tras el anuncio realizado este jueves por Cristiano Ronaldo al ponerle fin a su etapa en la selección de Portugal —con un último encuentro disputado ante Croacia—, la batalla estadística frente a Lionel Messi llegó a su conclusión. Cabe recordar que el capitán argentino había jugado en octubre pasado su encuentro de despedida con la camiseta celeste y blanca ante Benín. Con ambas carreras internacionales concluidas de manera oficial, el atacante portugués se consagró como el máximo anotador histórico en selecciones con 146 tantos, contra los 126 que registró el astro rosarino.

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La puja entre ambos astros superó la discusión sobre conquistas de títulos y reconocimientos individuales para transformarse en una comparativa numérica permanente, cuyos episodios finales se extendieron hasta el Mundial 2026. En la máxima cita de selecciones, Messi y Cristiano alcanzaron el récord de haber participado en seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. En ese plano, CR7 fue el primer futbolista en marcar goles en seis mundiales diferentes, mientras que Messi se convirtió momentáneamente en el máximo artillero del certamen con 21 tantos y alcanzó la marca histórica de Guillermo Stábile en 1930 como el segundo argentino en anotar 8 goles en una misma edición.

Cómo quedó el mano a mano de Messi y Cristiano en los Mundiales y en selecciones

Al desglosar las planillas internacionales de ambas figuras con las camisetas de sus respectivos países, la balanza muestra matices propios en cada rubro:

  • Estadísticas globales en selecciones: Cristiano disputó 234 partidos, anotó 146 goles y brindó 37 asistencias, promediando una participación en gol cada 121 minutos. Por su parte, Messi sumó 208 encuentros, 126 tantos y 65 asistencias, marcando una frecuencia de participación en gol de una intervención cada 89 minutos.

  • Estadísticas exclusivas en Copas del Mundo: El rosarino lideró en presencias con 34 partidos disputados, 21 goles, 12 asistencias y 23 victorias, logrando el título en Qatar 2022. En tanto, el luso cosechó 27 partidos, 11 goles, 2 asistencias y 11 triunfos, siendo las semifinales de Alemania 2006 su desempeño más destacado.

Cómo quedó la tabla histórica de goleadores de selecciones y el cómputo total de sus carreras

Con los retiros consumados de los dos máximos referentes de las últimas décadas, el ranking histórico de artilleros en selecciones nacionales quedó ordenado de la siguiente manera:

  • 1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 146 goles en 234 partidos.

  • 2. Lionel Messi (Argentina): 126 goles en 208 partidos.

  • 3. Ali Daei (Irán): 108 goles en 148 partidos.

  • 4. Sunil Chhetri (India): 95 goles en 157 partidos.

  • 5. Romelu Lukaku (Bélgica): 93 goles en 132 partidos.

  • 6. Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos.

  • 7. Robert Lewandowski (Polonia): 89 goles en 167 partidos.

  • 8. Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 85 goles en 115 partidos.

  • 9. Harry Kane (Inglaterra): 85 goles en 121 partidos.

  • 10. Ferenc Puskás (Hungría): 84 goles en 89 partidos.

Finalmente, al contemplar el registro total acumulado en sus carreras profesionales (sumando clubes y seleccionados), Cristiano Ronaldo cerró sus números con 979 goles y 261 asistencias en 1338 partidos. En contraposición, Lionel Messi finalizó su carrera con 932 goles y 424 asistencias en 1177 compromisos disputados.

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