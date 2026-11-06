La sorpresiva frase de Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que desató revuelo: "Ya pasó la etapa de..."

La historia de amor de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La historia de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña comenzó años antes de que blanquearan el noviazgo. Se conocieron en el Bailando 2019, donde coincidieron como participantes. Con el tiempo, los rumores de romance fueron y vinieron, y se intensificaron cuando empezaron a trabajar juntos en Luzu TV. Los fans los apodaron “OchiaMin”, una combinación que se hizo tendencia en las redes.

Las sospechas crecieron durante las fiestas de fin de 2023, cuando ella pasó Año Nuevo con la familia de él en Pinamar, y los captaron juntos en un supermercado. La confirmación llegó el 2 de enero de 2024, en Nadie Dice Nada (Luzu TV), en la primera mañana del ciclo de verano desde Pinamar. Cuando Occhiato empezó a referirse a los rumores, Peña lo interrumpió con una broma. Él dijo entonces: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”. Ella respondió que son “cosas que uno no elige” y confirmó: “Estamos juntos”. Se tomaron de la mano y se besaron en vivo.