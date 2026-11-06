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La sorpresiva frase de Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que desató revuelo: "Ya pasó la etapa de..."

Nico Occhiato habló de su presente con Flor Jazmín Peña tras una frase que desató un escándalo en redes.

6 nov 2026, 12:10
La sorpresiva frase de Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que desató revuelo: Ya pasó la etapa de...

La sorpresiva frase de Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que desató revuelo: "Ya pasó la etapa de..."

La sorpresiva frase de Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que desató revuelo: Ya pasó la etapa de...

La sorpresiva frase de Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña que desató revuelo: "Ya pasó la etapa de..."

Nico Occhiato habló en Vorterix sobre el momento que atraviesa con Flor Jazmín Peña y describió una relación más tranquila y estable, que ve como un proyecto a largo plazo. Aunque están muy compenetrados, no viven juntos: "Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio", explicó.

El conductor contó además que se siente parte de la familia de ella, y viceversa. De hecho, hace poco viajaron al sur junto a sus respectivas familias. También se refirió a una publicación reciente en la que se los vio pasar una tarde juntos y él se fue a cenar a su casa, que algunos interpretaron como señal de una separación.

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La frase de Nico Occhiato que dividió las redes

La polémica creció cuando la cuenta de LAM en X difundió una frase atribuida a Nico Occhiato, acompañada de un emoji provocador: "Ya pasó la etapa de enamoramiento, con Flor somos familia".

El mensaje partió aguas entre los usuarios: unos lo tomaron como una muestra de una pareja sana y madura, mientras que otros se mostraron escépticos y hasta vaticinaron una ruptura.

La historia de amor de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La historia de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña comenzó años antes de que blanquearan el noviazgo. Se conocieron en el Bailando 2019, donde coincidieron como participantes. Con el tiempo, los rumores de romance fueron y vinieron, y se intensificaron cuando empezaron a trabajar juntos en Luzu TV. Los fans los apodaron “OchiaMin”, una combinación que se hizo tendencia en las redes.

Las sospechas crecieron durante las fiestas de fin de 2023, cuando ella pasó Año Nuevo con la familia de él en Pinamar, y los captaron juntos en un supermercado. La confirmación llegó el 2 de enero de 2024, en Nadie Dice Nada (Luzu TV), en la primera mañana del ciclo de verano desde Pinamar. Cuando Occhiato empezó a referirse a los rumores, Peña lo interrumpió con una broma. Él dijo entonces: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”. Ella respondió que son “cosas que uno no elige” y confirmó: “Estamos juntos”. Se tomaron de la mano y se besaron en vivo.

     

 

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