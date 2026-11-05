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Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie española ideal para ver en pocos días

Netflix tiene una serie española que conquista con acción, suspenso y drama familiar. Con Luis Zahera y José Coronado, es una opción perfecta para maratonear.

Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie española ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con esta serie española ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Las series españolas en Netflix siguen ganando terreno, y hay una ficción que logró captar la atención de espectadores de distintos países gracias a una historia cargada de acción, suspenso y conflictos familiares. Se trata de Entrevías, la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en una de las propuestas más atractivas, con personajes difíciles de olvidar.

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José Coronado brilla en Netflix con esta nueva miniserie de 4 capítulos para maratonear. (Foto: Archivo)

Con cuatro temporadas y 32 capítulos, la producción ofrece una trama que combina enfrentamientos, investigaciones policiales, problemas familiares y situaciones inesperadas. Su ritmo narrativo permite avanzar rápidamente entre episodios, mientras que los conflictos de sus protagonistas mantienen la tensión durante buena parte de la historia.

La ficción consiguió diferenciarse dentro de la oferta de series españolas por su combinación de drama social, violencia urbana y momentos de humor. Además, presenta personajes con personalidades muy diferentes, cuyas decisiones terminan modificando el rumbo de los acontecimientos.

Uno de los principales atractivos es la interpretación de José Coronado, quien se pone en la piel de un hombre acostumbrado a imponer sus propias reglas. A su lado aparece Luis Zahera, con un personaje que aporta imprevisibilidad, ironía y situaciones que rompen con los esquemas tradicionales de las historias policiales.

De qué trata la serie española Entrevías en Netflix

Entrevías presenta la vida de Tirso Abantos, un exmilitar que administra una ferretería en un barrio de Madrid atravesado por problemas de inseguridad, narcotráfico y violencia.

Tirso es un hombre de carácter rígido. Tiene una personalidad marcada por la disciplina, las reglas y una particular manera de entender el mundo. Su experiencia militar también influye en la forma en que enfrenta los problemas cotidianos y se relaciona con las personas que lo rodean.

Sin embargo, su rutina cambia cuando su nieta Irene comienza a vincularse con personas relacionadas con el mundo delictivo. La situación despierta su preocupación y lo lleva a tomar una decisión que terminará transformando su vida.

A partir de ese momento, la historia desarrolla una sucesión de conflictos que involucran a distintos personajes y organizaciones. Tirso comienza a descubrir que el entorno en el que vive es mucho más complejo de lo que imaginaba.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

José Coronado interpreta a un protagonista que rompe con los estereotipos

Uno de los grandes pilares de Entrevías es José Coronado, quien interpreta a Tirso Abantos. Su personaje representa una figura poco convencional dentro de las producciones policiales.

Lejos de ser un protagonista perfecto, Tirso es un hombre con contradicciones, defectos y una personalidad difícil. Su carácter fuerte suele llevarlo a enfrentarse con quienes no comparten sus ideas, incluso cuando sus intenciones iniciales son buenas.

Mientras Tirso representa una visión más tradicional y estricta de la vida, su nieta tiene aspiraciones y formas de relacionarse que él no siempre comprende. Esa distancia genera discusiones, desacuerdos y situaciones que obligan al protagonista a revisar sus propias convicciones.

La interpretación de Coronado aporta solidez a una historia que necesita un personaje central capaz de sostener distintos registros. Su trabajo combina dureza, ironía y sensibilidad, tres elementos que contribuyen a darle profundidad a la ficción.

Luis Zahera aporta uno de los personajes más impredecibles

Otro de los nombres fundamentales del elenco es Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño.

Su personaje es uno de los elementos que más dinamismo aporta a la historia. Se trata de un policía con métodos poco convencionales, una personalidad imprevisible y una manera muy particular de resolver los problemas.

Ezequiel no responde al estereotipo del investigador tradicional. Sus decisiones suelen sorprender a quienes lo rodean y sus intervenciones pueden generar tanto situaciones de tensión como momentos de humor.

El inspector se mueve en un terreno complicado, donde las reglas no siempre parecen suficientes para resolver los conflictos. Por eso, recurre a estrategias arriesgadas y procedimientos que no necesariamente coinciden con lo que se espera de un representante de la ley.

La interpretación de Zahera consigue que el personaje tenga una identidad propia. Su presencia introduce un componente de ironía que contrasta con la dureza de muchas de las situaciones que presenta la serie.

Cuatro temporadas y 32 capítulos para una maratón de Netflix

Uno de los puntos que convierten a esta producción en una alternativa interesante para quienes buscan qué ver durante el fin de semana es su extensión.

Entrevías cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 capítulos, una cantidad que permite desarrollar una historia amplia sin exigir una inversión de tiempo comparable con las ficciones de muchas más temporadas.

La estructura de sus episodios facilita que el espectador avance de una entrega a otra. Los conflictos familiares, las investigaciones y los enfrentamientos generan nuevas situaciones que mantienen en movimiento la narración.

Para quienes disfrutan de las series policiales con componentes dramáticos, esta combinación representa uno de sus principales atractivos.

Resumen de la primera temporada de Entrevías

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La serie española "Entrevías" conquista con acción, suspenso y drama familiar, protagonizada por José Coronado y Luis Zahera.
  • Trama principal: Un exmilitar jubilado (José Coronado) debe proteger a su nieta de las bandas narco que dominan su barrio.
  • Elenco destacado: Luis Zahera aporta imprevisibilidad y humor al inspector Ezequiel Fandiño en esta producción de cuatro temporadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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