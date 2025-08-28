¿Por qué expertos no recomiendan bañarse todos los días?

También es importante considerar la calidad del agua y los productos de higiene utilizados. En muchos casos, el agua contiene sales, cloro, metales pesados y otros químicos que irritan la piel. En tanto, los perfumes, aceites y aditivos presentes en champús, jabones y acondicionadores pueden provocar alergias o alteraciones cutáneas, además de generar un gasto innecesario en productos.

¿Cuántas veces por semana recomiendan bañarse los expertos?

El impacto ambiental del baño diario es otra cuestión relevante. El uso constante de agua contribuye al agotamiento de este recurso en varias regiones. Harvard Health Publishing señala que reducir la frecuencia de las duchas no pone en riesgo la salud pública, pero sí ayuda a conservar un recurso vital.

Expertos recomiendan que la mayoría de las personas solo necesita ducharse varias veces por semana, salvo en casos de sudoración intensa, suciedad visible u otras situaciones especiales. La duración ideal de la ducha debe ser breve, de tres a cuatro minutos, y centrarse en las zonas con mayor transpiración, como axilas e ingles.

Revisar el hábito de bañarse todos los días puede mejorar la salud de la piel y el bienestar general, además de fomentar un uso responsable del agua y reducir la exposición innecesaria a productos químicos. Para quienes encuentran difícil cambiar esta rutina, se sugiere disminuir la frecuencia gradualmente y adaptar la higiene a las necesidades reales del cuerpo