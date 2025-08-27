Astrología: ranking de los 6 signos más favorecidos por los tránsitos de fin de agosto 2025

El fuego se enciende con creatividad y deseo. Aries aprovecha para lanzarse a proyectos y vivir encuentros apasionados.
3. Sagitario
Energía expansiva, viajes y novedades laborales. Sagitario siente que las puertas se abren con facilidad.
4. Cáncer
El trígono Venus–Saturno le da estabilidad emocional. Buen momento para resolver temas familiares y fortalecer vínculos.
5. Escorpio
Recibe intuiciones clave gracias a Neptuno retrógrado. Tiempo de revelaciones profundas que lo guían en decisiones importantes.
6. Acuario
Las conexiones sociales se activan. Puede encontrar aliados o amistades que lo ayuden a avanzar en metas de largo plazo.
Consejos para todos los signos
-
Aprovechar los últimos días de agosto para cerrar ciclos y planificar septiembre.
-
No temer a lo que se revela: la claridad es una oportunidad de crecimiento.
-
Conectar con la creatividad, la espiritualidad y los vínculos más auténticos.