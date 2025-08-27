Astrología: ranking de los 6 signos más favorecidos por los tránsitos de fin de agosto 2025

El fuego se enciende con creatividad y deseo. Aries aprovecha para lanzarse a proyectos y vivir encuentros apasionados.

3. Sagitario

Energía expansiva, viajes y novedades laborales. Sagitario siente que las puertas se abren con facilidad.

signos astrologia cancer

4. Cáncer

El trígono Venus–Saturno le da estabilidad emocional. Buen momento para resolver temas familiares y fortalecer vínculos.

5. Escorpio

Recibe intuiciones clave gracias a Neptuno retrógrado. Tiempo de revelaciones profundas que lo guían en decisiones importantes.

6. Acuario

Las conexiones sociales se activan. Puede encontrar aliados o amistades que lo ayuden a avanzar en metas de largo plazo.

signos piscis

Consejos para todos los signos