Trends
Signos
agosto
ASTROLOGÍA

Astrología: ranking de los 6 signos más favorecidos por los tránsitos de fin de agosto 2025

Los últimos días de agosto llegan con movimientos intensos en el cielo: Venus en Leo, Saturno retrógrado en Piscis y la influencia de Neptuno activan energías muy distintas. Estos 6 signos serán los más beneficiados.

La última semana de agosto 2025 concentra tránsitos potentes que combinan oportunidades y aprendizajes. Venus en Leo impulsa la pasión y la creatividad, mientras que Saturno retrógrado en Piscis pide revisar lo pendiente y Neptuno retrógrado despierta intuiciones profundas. En este escenario, seis signos logran destacarse con mayor claridad y recibir un extra de suerte, magnetismo y claridad.

Astrología: ranking de los 7 signos con más suerte económica en septiembre 2025
1. Leo

Con Venus en su signo, Leo es protagonista absoluto. Brillo personal, magnetismo en el amor y reconocimiento en lo social.

2. Aries

El fuego se enciende con creatividad y deseo. Aries aprovecha para lanzarse a proyectos y vivir encuentros apasionados.

3. Sagitario

Energía expansiva, viajes y novedades laborales. Sagitario siente que las puertas se abren con facilidad.

4. Cáncer

El trígono Venus–Saturno le da estabilidad emocional. Buen momento para resolver temas familiares y fortalecer vínculos.

5. Escorpio

Recibe intuiciones clave gracias a Neptuno retrógrado. Tiempo de revelaciones profundas que lo guían en decisiones importantes.

6. Acuario

Las conexiones sociales se activan. Puede encontrar aliados o amistades que lo ayuden a avanzar en metas de largo plazo.

Consejos para todos los signos

  • Aprovechar los últimos días de agosto para cerrar ciclos y planificar septiembre.

  • No temer a lo que se revela: la claridad es una oportunidad de crecimiento.

  • Conectar con la creatividad, la espiritualidad y los vínculos más auténticos.

