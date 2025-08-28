Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: Se conoció la millonaria cifra de la división de bienes

Ambrosino destacó que estas propiedades forman parte del acuerdo que, en algún momento, tendrá que resolverse legalmente entre los dos.

La indemnización por el accidente de Miami es sin dudas, el dato más impactante está vinculado al trágico derrumbe del edificio de Miami en el que la pareja se vio afectada. Según explicó el periodista, la indemnización global que deberán abonar a los damnificados rondará los 900 millones de dólares, y dentro de esa cifra, a Accardi y Vázquez les corresponderá una suma significativa.

Ese dinero también entra en el marco de la división patrimonial, lo que incrementa aún más la magnitud del proceso.