Trends
Nicolás Vázquez
Daniel Ambrosino
¡Carísimos!

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: Se conoció la millonaria cifra de la división de bienes

La separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez no solo sorprendió a sus seguidores por el final de una historia de amor de 18 años, sino que ahora también por como se dio admitiendo terceros en discordia. Ahora, se abre un capítulo judicial y económico que promete dar que hablar: la división de bienes.

El periodista Daniel Ambrosino fue quien dio los primeros detalles de lo que se viene en la vida de la expareja, y lo describió como “la parte más difícil” tras el divorcio ya firmado. Según reveló, hay mucho dinero y propiedades en juego, lo que convierte el proceso en uno de los más resonantes del espectáculo argentino.

Uno de los puntos más relevantes es la productora que ambos montaron juntos, y que se convirtió en el corazón de sus proyectos artísticos. Gimena y Nicolás compartieron escenario en diferentes obras y, en paralelo, llevaron adelante una sociedad que ahora deberá ser repartida.

Nico Vázque y Gimena Accardi

A esto se suman las propiedades que adquirieron durante su matrimonio: Una casa en zona norte, donde solían vivir alejados del ruido de la ciudad. Y, un departamento en Capital Federal, que también formaba parte del patrimonio familiar.

Ambrosino destacó que estas propiedades forman parte del acuerdo que, en algún momento, tendrá que resolverse legalmente entre los dos.

La indemnización por el accidente de Miami es sin dudas, el dato más impactante está vinculado al trágico derrumbe del edificio de Miami en el que la pareja se vio afectada. Según explicó el periodista, la indemnización global que deberán abonar a los damnificados rondará los 900 millones de dólares, y dentro de esa cifra, a Accardi y Vázquez les corresponderá una suma significativa.

Ese dinero también entra en el marco de la división patrimonial, lo que incrementa aún más la magnitud del proceso.

