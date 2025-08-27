En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Astrología: ranking de los 7 signos con más suerte económica en septiembre 2025

Septiembre llega con tránsitos que favorecen el crecimiento económico, nuevas oportunidades laborales y mayor claridad en decisiones financieras. Descubrí cuáles son los 7 signos con más suerte en el dinero este mes.

Septiembre 2025 arranca con energías potentes en el cielo: Venus en Leo activa la creatividad y el magnetismo personal, mientras que Saturno retrógrado en Piscis obliga a reorganizar estructuras y Urano en Géminis abre caminos inesperados. En este escenario, hay signos que reciben una dosis extra de oportunidades económicas, negocios exitosos o mejoras laborales.

astrologia y dinero.webp

Ranking de los 7 signos con más suerte económica en septiembre

1. Leo

Venus en su signo potencia la visibilidad y abre puertas a proyectos rentables. Reconocimiento profesional y nuevas alianzas económicas.

2. Aries

Con la energía de fuego a su favor, Aries atrae oportunidades para generar ingresos extra. Puede ser un mes de sorpresas positivas en lo laboral.

3. Tauro

Regido por Venus, Tauro encuentra estabilidad financiera y la posibilidad de concretar inversiones seguras. Buen momento para ahorrar o expandir.

4. Sagitario

Nuevos horizontes económicos. Posibilidad de viajes, negocios internacionales o proyectos que amplían su alcance.

astrologia signos dinero.jpg

5. Cáncer

El trígono con Saturno le da orden y responsabilidad en sus finanzas. Septiembre trae estabilidad y mejoras progresivas.

6. Escorpio

Neptuno retrógrado le otorga intuición para detectar buenas oportunidades. Momento ideal para planificar a futuro.

7. Acuario

Urano en Géminis activa su ingenio. Mes favorable para ideas innovadoras, emprendimientos tecnológicos o colaborativos.

saturno retrogrado

Consejos para todos los signos

  • Septiembre es ideal para ordenar cuentas, planificar gastos y proyectar nuevas metas económicas.

  • Apostar a la creatividad y a lo colectivo: los proyectos compartidos tienen más chances de prosperar.

  • No temer a los cambios: la inestabilidad de los tránsitos también trae oportunidades.

