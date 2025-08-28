Netflix deslumbra con la impactante historia de Ed Gein en "Monstruo", la serie antológica.

Las investigaciones revelaron que también exhumaba cuerpos de cementerios locales para fabricar objetos con restos humanos. Entre ellos, se hallaron máscaras hechas con piel, ropa confeccionada con partes de cadáveres y utensilios domésticos transformados en piezas macabras.

Las películas que inspiró el caso de Ed Gein

Lo más impactante del caso Gein fue su influencia directa en la creación de algunos de los villanos más célebres del cine de terror. Norman Bates en Psicosis (1960), Leatherface en La masacre de Texas (1974) y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes (1991) nacieron de su legado criminal.

Netflix subraya que su figura “engendró un nuevo tipo de monstruo que atormentaría a Hollywood por décadas”. Esta conexión entre realidad y ficción es el eje narrativo que Ryan Murphy decidió explorar en la nueva temporada.

El elenco de la nueva temporada de "Monstruo"

El británico Charlie Hunnam, recordado por su papel como Jax Teller en Hijos de la anarquía, será quien encarne a Gein. Las primeras imágenes difundidas lo muestran con ropa de trabajo gastada y un semblante inquietante.

El reparto incluye a Laurie Metcalf como Augusta Gein, la madre del asesino; Tom Hollander como Alfred Hitchcock; y Olivia Williams como Alma Reville, esposa del director. La presencia de Hitchcock no es casual: su obra Psicosis no existiría sin la figura de Gein.

Otros actores que completan el elenco son Suzanna Son, Vicky Krieps, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

El proceso creativo de Ryan Murphy

La producción comenzó a filmarse en noviembre de 2024 bajo la dirección de Ian Brennan y Max Winkler. Brennan, además, se encargó del guion principal. Ryan Murphy confesó en entrevista con Tudum que le costó decidirse por este caso.

Su interés estuvo centrado no solo en los crímenes, sino también en cómo la cultura popular absorbió y transformó la figura del asesino en un ícono cinematográfico.

La fórmula del true crime en Netflix

Con este estreno, Netflix apuesta nuevamente a la fusión entre true crime y terror psicológico, una combinación que ya le dio récords de audiencia. Monster: The Jeffrey Dahmer Story superó el mil millar de horas vistas en sus primeros dos meses, y la temporada de los hermanos Menéndez se mantuvo en el top 10 global durante semanas.

La expectativa es que Monstruo: la historia de Ed Gein repita el fenómeno, aprovechando el atractivo de un personaje cuya sombra se proyecta en el terror de Hollywood desde hace más de seis décadas.

Lo que promete "Monstruo: la historia de Ed Gein"

La tercera entrega de Monstruo no solo relatará los crímenes de Gein, sino también el impacto cultural que provocaron. La ficción incluirá guiños visuales a Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes. Netflix enfatiza que esta temporada conectará el horror real con el imaginario colectivo.