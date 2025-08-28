En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Estos 4 signos sentirán más fuerte el sextil de Urano y Neptuno

El sextil entre Urano y Neptuno despierta creatividad y sensibilidad en el Horóscopo. Descubrí si tu signo está entre los más movilizados.

Urano sextil Neptuno: el aire se llena de señales e intuiciones. Foto: horóscopo

Los movimientos planetarios de esta semana vienen cargados de señales sutiles, pero poderosas. No son esos tránsitos que sacuden todo de golpe, sino más bien pequeñas chispas que iluminan caminos distintos y nos hacen mirar las cosas desde otro ángulo.

Astrología 2025: Saturno retrógrado en Piscis trae retos y aprendizajes para cada signo
Saturno retrógrado en Piscis: el tránsito que sacude al zodiaco y lo que significa para tu signo

Cuando Urano y Neptuno se encuentran en sextil, la sensación es de apertura y de conexión con lo intangible. Es como si de repente el universo dejara caer pistas en forma de ideas, sueños o intuiciones que llegan cuando menos lo esperás.

Este jueves, Urano y Neptuno hacen un sextil que abre la puerta a cambios inspiradores. Es el tipo de energía que hace que una charla te deje pensando todo el día, o que un sueño te dé una pista de algo real.

image
El cambio no siempre es brusco: a veces es un susurro que inspira. Foto: Internet, hor&oacute;scopo.

Horóscopo: Los signos más tocados

  • Piscis: tus corazonadas están en modo antena cósmica.
  • Acuario: tu originalidad brilla, pero ahora con un toque sensible.
  • Géminis: ideas inesperadas, conexiones nuevas.
  • Leo: la creatividad se siente como un fuego interno listo para mostrarse.

Este aspecto también puede sentirse como una especie de “click” interno. Situaciones que antes parecían confusas empiezan a ordenarse solas, y eso abre espacio para decisiones más claras. Es un buen momento para dejar que la intuición guíe, sin tanto análisis mental.

Además, la energía del sextil trae un aire colectivo: no se trata solo de lo que vive cada signo de manera personal, sino de cómo esas inspiraciones se conectan con otros. Charlas, colaboraciones y proyectos compartidos pueden aparecer de la nada y dar frutos en poco tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos sienten más este sextil?

Piscis, Acuario, Géminis y Leo.

¿Qué significa para el amor?

Sensibilidad y creatividad en vínculos. Posibles conexiones inspiradoras.

¿Cómo aprovecharlo?

Escuchá tus intuiciones, hacé espacio para crear, confiá en la chispa que aparece.

Una ventana de inspiración

El Urano sextil Neptuno del 28/8 no pide control, pide apertura. Si tu signo está en la lista, prestá atención: las mejores ideas llegan cuando dejás de buscarlas.

