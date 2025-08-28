Horóscopo: Estos 4 signos sentirán más fuerte el sextil de Urano y Neptuno

Este aspecto también puede sentirse como una especie de “click” interno. Situaciones que antes parecían confusas empiezan a ordenarse solas, y eso abre espacio para decisiones más claras. Es un buen momento para dejar que la intuición guíe, sin tanto análisis mental.

Además, la energía del sextil trae un aire colectivo: no se trata solo de lo que vive cada signo de manera personal, sino de cómo esas inspiraciones se conectan con otros. Charlas, colaboraciones y proyectos compartidos pueden aparecer de la nada y dar frutos en poco tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos sienten más este sextil?

Piscis, Acuario, Géminis y Leo.

¿Qué significa para el amor?

Sensibilidad y creatividad en vínculos. Posibles conexiones inspiradoras.

¿Cómo aprovecharlo?

Escuchá tus intuiciones, hacé espacio para crear, confiá en la chispa que aparece.

Una ventana de inspiración

El Urano sextil Neptuno del 28/8 no pide control, pide apertura. Si tu signo está en la lista, prestá atención: las mejores ideas llegan cuando dejás de buscarlas.