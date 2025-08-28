Nazarena Vélez confesó el doloroso problema de salud que le impide caminar normalmente: "Tuve que tomar..."

“No, pero algo me pasó ayer a la tarde. Algo hice y para mí los tacos”, deslizó Nazarena Vélez en voz alta frente a sus compañeras, quienes con picardía le consultaron si no había hecho algún mal movimiento teniendo intimad con su pareja en los últimos días, a lo que la rubia descartó de plano y aseguró entre risas: “No, no pasó. Realmente no pasó”.

Claro que tras este momento de catarsis en pleno vivo para que todos entendieran si veían algún gesto raro en su rostro, Nazarena Vélez dio comienzo al envío del miércoles dándole paso a Pepe Ochoa quien planteó algunos de los temas a tratar durante la emisión.

Así las cosas, seguramente en la noche de este jueves Vélez pondrá al tanto a la audiencia sobre si logró superar el molesto dolor de ciático, si pudo consultar a un traumatólogo o en qué estado está.

Nazarena Vélez y Yanina Latorre - captura LAM

Nazarena Vélez reveló cuántas veces se casó y de cuál se arrepiente: "No estaba bien"

En mayo de este año Nazarena Vélez visitó la mesa de Mirtha Legrand y contó por primera vez cuántas veces se casó, así como también la boda secreta en el exterior de la cual se arrepintió.

La actriz reveló que se casó cuatro veces, tres con los padres de sus hijos, y marcó de cuál se arrepintió. “Fue en Las Vegas, pero yo no estaba bien psicológicamente, esa no va", rememoró.

En 2015 Nazarena viajó con Gonzalo Gamarra a Estados Unidos y la relación se terminó tiempo después. En ese momento, la actriz venía de pasar por un durísimo golpe por la trágica muerte de Fabián Rodríguez ocurrido en marzo de 2014.

“¿Viste cuando hacés pavadas? Es amoroso el chico, divino, pero yo no estaba bien. Fue después de Fabián”, admitió Nazarena sobre el particular momento anímico que atravesaba por aquel entonces en La noche de Mirtha, El Trece.

Nazarena Vélez estuvo casada con Alejandro Pucheta, padre de Barbie Vélez; con el cantante Daniel Agostini, padre de su hijo Gonzalo; y Fabián Rodríguez, con quien tuvo a su hijo menor, Thiago.

Actualmente la actriz está en pareja desde hace varios años con Santiago Caamaño a quien le dedicó elogiosas palabras: “Este es el definitivo, estoy muy enamorada del Bocha, es un gran padre sin ser padre, es maravilloso con Thiago, mi hijo. Ha ocupado un lugar de la figura paterna muy hermosa, que a mí me conmueve”, concluyó.