La iniciativa en Esperantina no solo sirvió para visibilizar la cuestión, sino que también despertó un debate público: en las primeras conferencias sobre el tema llegaron a reunirse unas 500 personas, algo significativo para un pueblo tan pequeño.

orgasmofemenino

Curiosamente, el Día del Orgasmo originalmente no era específico para las mujeres ni se celebraba el 8 de agosto. La primera conmemoración fue un 9 de mayo, bajo el nombre general de Día del Orgasmo. Con el tiempo, y con el impulso de la ordenanza en Esperantina, el 8 de agosto se estableció como el Día Mundial del Orgasmo Femenino.

Así, “Esperantina”, más que un nombre, se convirtió en símbolo de esperanza para abrir la conversación sobre un tema que aún sigue siendo tabú en muchas partes del mundo.