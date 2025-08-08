En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
agosto
Sexo
Salud sexual

Por qué hoy, 8 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Orgasmo Femenino

Cada 8 de agosto se conmemora el Día Mundial del Orgasmo Femenino, una fecha que busca visibilizar el placer sexual y sus beneficios desde una perspectiva saludable y sin tabúes.

Redacción A24
por Redacción A24 |
El 8 de agosto se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino

El 8 de agosto se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino, una iniciativa que busca visibilizar el derecho al placer y promover la educación sexual.Preguntar a ChatGPT

Este viernes 8 de agosto se conmemora el Día Mundial del Orgasmo Femenino, una fecha con un origen curioso y muy particular: viene de una pequeña ciudad brasileña llamada Esperantina, en el estado de Tocantins, que no llega a los 40 mil habitantes.

Leé también Eyaculación precoz: ¿son aconsejables los retardantes sexuales?
La eyaculación precoz afecta a millones de hombres y puede causar frustración y ansiedad en la vida sexual. Entre las opciones para controlarla, los retardantes sexuales aparecen como una solución práctica, pero su uso requiere precaución.

La historia empieza en 2006, cuando José Arimateia Dantas Lacerda, concejal de esa localidad, decidió poner sobre la mesa un tema que en muchos lugares todavía genera pudor: el placer sexual femenino. Para eso, impulsó una ordenanza que invitaba a la gente del pueblo a hacer un esfuerzo para que sus parejas alcanzaran el orgasmo. Según una encuesta hecha por estudiantes de la Universidad Federal de Piauí, el 28% de las mujeres de la región tenían dificultades para lograrlo, así que la idea era darle visibilidad y fomentar el diálogo.

Pero, ¿por qué hay que insistir tanto en este punto? Un estudio publicado en 2018 por la revista Archives of Sexual Behavior muestra que la brecha orgásmica existe: los hombres heterosexuales alcanzan el orgasmo en el 95% de las relaciones sexuales, mientras que las mujeres heterosexuales solo en el 65%.

Además, esta diferencia no parece estar relacionada con el deseo o la capacidad física, sino con la dinámica de las relaciones. Las mujeres lesbianas y bisexuales reportan una frecuencia mucho mayor de orgasmos, con un 86% y 66% respectivamente. Esto apunta a que el problema no está en ellas, sino en la manera en que se aborda el placer en las parejas heterosexuales.

La iniciativa en Esperantina no solo sirvió para visibilizar la cuestión, sino que también despertó un debate público: en las primeras conferencias sobre el tema llegaron a reunirse unas 500 personas, algo significativo para un pueblo tan pequeño.

orgasmofemenino

Curiosamente, el Día del Orgasmo originalmente no era específico para las mujeres ni se celebraba el 8 de agosto. La primera conmemoración fue un 9 de mayo, bajo el nombre general de Día del Orgasmo. Con el tiempo, y con el impulso de la ordenanza en Esperantina, el 8 de agosto se estableció como el Día Mundial del Orgasmo Femenino.

Así, “Esperantina”, más que un nombre, se convirtió en símbolo de esperanza para abrir la conversación sobre un tema que aún sigue siendo tabú en muchas partes del mundo.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
agosto Sexo Hacks Mujeres
Notas relacionadas
Karezza, la técnica sexual para combatir la eyaculación precoz
CONFIRMADO: es feriado el lunes 18 de agosto y habrá un finde XXL de 4 días
Mercurio retrógrado en Leo: lo que viene y cómo prepararte para el pico del tránsito

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar