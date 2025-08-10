A24.com

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué pidió 50 años de cárcel para Claudio Contardi

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, fundamentó los puntos para solicitar 50 años de prisión para Claudio Contardi, acusado de abuso sexual.

10 ago 2025, 09:30
El viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana se conocieron los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal donde el fiscal del juicio, Cristian Fabio, pidió 20 años de cárcel para el empresario. Por su parte, Javier Baños y Fernando Burlando, abogados de Julieta Prandi, solicitaron al Tribunal que se aplique la máxima pena: 50 años de prisión. En tanto, la defensa del imputado pidió su absolución o en caso de condena, una pena mínima.

Baños, letrado de Prandi, habló en el ciclo Sábado en TN y fundamentó por qué solicitaron esa cantidad de años de cárcel para Contardi de cara al veredicto que se conocerá el próximo miércoles. La modelo se retiró de la audiencia del viernes muy angustiada, custodiada y con botón antipánico.

"La prueba es sobre abundante, en general los abusos sexuales son delitos complejos de probar y realmente es un caso atípico porque contamos con un sin números de elementos de convicción", comenzó el abogado.

"Hay un relato de Julieta Prandi que es consistente, sostenido en el tiempo, que no tiene fisuras y que además es avalado por 13 testigos en estas dos jornadas de debate y que se complementa con una pericia psicológica incontrastable y una pericia psiquiátrica que es inequívoca y que da cuenta de indicios de abuso sexual intrafamiliar y sostenidos en el tiempo. En pocos casos se cuenta con tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características", fundamentó.

"Nosotros queremos una condena acorde con la magnitud del injusto cometido. Las diferencias de matices pueden existir. El fiscal pidió 20 años y tiene un deber de objetividad. Nosotros estamos representando a Julieta, somos parte, y entendemos que en este caso no debe haber una resocialización del sujeto. Consideramos realmente que esta persona es incapaz de ser resocializado. Lo único que tuvimos en cuenta para la pena es garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a esta persona que nos parece completamente peligrosa", siguió el abogado de Julieta Prandi.

Y cerró: “Existieron una cantidad de relaciones que no fueron consentidas. De acuerdo a la prueba que se incorporó, Julieta fue obligada a tener relaciones con este sujeto sin su consentimiento. Es una denuncia de Julieta en el año 2018, mantenida en el tiempo y ratificada ante una multiplicidad de peritos y es un relato coherente y que no tiene fisuras".

Julieta Prandi se descompensó en los alegatos y debió ser asistida por médicos

La modelo Julieta Prandi se descompensó el viernes en el Tribunal de Zárate-Campana luego de los alegatos de las partes en el juicio a su ex Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal y debió ser asistida por médicos, desbordada por toda la situación de angustia vivida durante estos últimos años de espera para el inicio del proceso judicial.

“En estos momentos los médicos están atendiendo a Julieta Prandi, está muy mal. El abogado de ella, el doctor Baños, había salido a dar una conferencia de prensa pero tuvo que volver a entrar para estar en contacto con Julieta, que está junto a su familia, su hermana y sus padres, porque ha tenido una crisis. Estalló por la emoción contenida durante todo este tiempo”, indicó el cronista Alejandro Guatti en el programa Intrusos (América Tv) desde la puerta del Tribunal donde se desarrolla el juicio.

Se habló de
Julieta Prandi Claudio Contardi

