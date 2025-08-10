El abogado de Julieta Prandi explicó por qué pidió 50 años de cárcel para Claudio Contardi

"Nosotros queremos una condena acorde con la magnitud del injusto cometido. Las diferencias de matices pueden existir. El fiscal pidió 20 años y tiene un deber de objetividad. Nosotros estamos representando a Julieta, somos parte, y entendemos que en este caso no debe haber una resocialización del sujeto. Consideramos realmente que esta persona es incapaz de ser resocializado. Lo único que tuvimos en cuenta para la pena es garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a esta persona que nos parece completamente peligrosa", siguió el abogado de Julieta Prandi.

Y cerró: “Existieron una cantidad de relaciones que no fueron consentidas. De acuerdo a la prueba que se incorporó, Julieta fue obligada a tener relaciones con este sujeto sin su consentimiento. Es una denuncia de Julieta en el año 2018, mantenida en el tiempo y ratificada ante una multiplicidad de peritos y es un relato coherente y que no tiene fisuras".

Julieta Prandi se descompensó en los alegatos y debió ser asistida por médicos

La modelo Julieta Prandi se descompensó el viernes en el Tribunal de Zárate-Campana luego de los alegatos de las partes en el juicio a su ex Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal y debió ser asistida por médicos, desbordada por toda la situación de angustia vivida durante estos últimos años de espera para el inicio del proceso judicial.

“En estos momentos los médicos están atendiendo a Julieta Prandi, está muy mal. El abogado de ella, el doctor Baños, había salido a dar una conferencia de prensa pero tuvo que volver a entrar para estar en contacto con Julieta, que está junto a su familia, su hermana y sus padres, porque ha tenido una crisis. Estalló por la emoción contenida durante todo este tiempo”, indicó el cronista Alejandro Guatti en el programa Intrusos (América Tv) desde la puerta del Tribunal donde se desarrolla el juicio.