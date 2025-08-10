Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"

"Te repusiste muy bien", le marcó Chiquita, quien contó que tienen las dos el mismo kinesiólogo. "Sí, hace un año y dos meses que me operé en el Mater Dei. Entonces dije: bueno, voy a celebrar", explicó Lucía Galán.

Y cerró contando por qué quiso celebrar su cumpleaños número 64 de manera especial: "Más que nada por eso porque uno pasa por situaciones extremas y uno cree que siempre va a estar todo bien y en un segundo la vida te cambia con una noticia".

La señal de alerta que recibió Lucía Galán y le salvó la vida: "Si pasaba el tiempo..."

La cantante Lucía Galán relató cómo fue el largo camino que tuvo que atravesar cuando informaron que tenía un quiste premaligno por el que luego debió ser operada a mediados del año pasado.

“El diagnóstico fue milagroso. Yo fui al médico, en Madrid, por una infección muy aguda en los bronquios, y el técnico que me hizo la tomografía del tórax tomó también parte del abdomen y ahí se detectó un quiste en el páncreas”, expresó la artista en una nota con el programa Socios del espectáculo (El Trece).

Lucía Galán señaló que su cuadro fue atendido a tiempo porque sino todo podría haberse complicado: "Cuando llegué a Buenos Aires me hice los estudios pertinentes y dio que era un quiste premaligno. Si pasaba tiempo, si no veían esa imagen, podría haber sido un cáncer de páncreas que todos sabemos que es fulminante”, agregó.

La cantante de dúo Pimpinela mencionó que tuvo que decirse entre ir al quirófano o hacerse un estudio invasivo cada seis meses y, después de pensarlo, se inclinó por la primera opción. "Fue complejo porque la operación duró cinco horas. Me sacaron el bazo y la cola del páncreas. Tuve un posoperatorio intenso", rememoró.

Al finalizar, Lucía destacó que el apoyo que recibió fue algo fundamental en su recuperación. "Me sentí muy acompañada. No sólo por mi hija, que se vino de Madrid a Buenos Aires, y por mis seres queridos sino también por el público, que me enviaba mensajes y hacía cadenas de oración", comentó con emoción sobre ese duro momento de salud que tuvo que sortear.