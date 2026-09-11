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Por qué puede ser peligroso afeitarse la zona genital antes del sexo

Un urólogo explicó cuáles son los riesgos de afeitarse la zona genital poco antes de mantener relaciones sexuales y advirtió sobre las microheridas que pueden facilitar el ingreso de gérmenes.

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El urólogo Mauro Carrillo advirtió sobre los riesgos de afeitarse la zona genital poco antes de mantener relaciones sexuales.

El urólogo Mauro Carrillo advirtió sobre los riesgos de afeitarse la zona genital poco antes de mantener relaciones sexuales.

Afeitarse el vello genital es una práctica extendida tanto en hombres como en mujeres, muchas veces motivada por cuestiones estéticas o de supuesta higiene. Sin embargo, el urólogo Mauro Carrillo alerta que esta tendencia puede ser perjudicial para la salud, sobre todo cuando se realiza poco tiempo antes de mantener relaciones sexuales.

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Aunque suele percibirse como una práctica de bajo riesgo, el sexo oral puede favorecer la transmisión de distintas infecciones y estar asociado a enfermedades que muchas veces pasan inadvertidas.

Según el especialista, el vello púbico cumple funciones biológicas esenciales que se ven comprometidas al intentar eliminarlo por completo mediante métodos agresivos.

“El vello púbico tiene una función: por un lado, crea un microambiente para que se desarrollen distintos microorganismos beneficiosos para el cuerpo; y por otro, genera una especie de protección de barrera que evita la fricción excesiva con otras pieles”, explicó el médico en su canal de YouTube, Urólogo Mauro Carrillo, destacando que esta defensa natural ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades y el roce con distintos materiales.

El mayor peligro identificado por el especialista reside en el uso de rasuradoras tradicionales, ya que el contacto de las hojas con la zona íntima genera daños imperceptibles.

“Al rasurar el vello púbico no solamente estamos cortando los pelitos, sino que las cuchillas producen pequeñas heridas en la piel”, advirtió el médico.

Al ser la piel la barrera natural hacia el medio interno, estas lesiones actúan como una “puerta de entrada” para microorganismos peligrosos.

Afeitarse el vello genital: qué complicaciones puede traer para la salud

Entre las complicaciones más frecuentes, el urólogo destacó el riesgo incrementado de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS). “Debemos destacar algunas infecciones como el herpes o el virus del papiloma humano (VPH)”, señaló, y agregó que estos virus aprovechan las microheridas para ingresar a las capas profundas de la piel.

Además de las ITS, el rasurado favorece la llegada de otros gérmenes comunes, responsables de infecciones cutáneas locales, como el estafilococo.

Carrillo fue tajante respecto al momento elegido para el rasurado y calificó como un error crítico hacerlo antes de un encuentro íntimo. “Lo peor que se puede hacer es rasurarse antes de tener relaciones, ya que estas heridas recientes facilitan el ingreso de gérmenes y la aparición de una infección”, afirmó.

Asimismo, remarcó que quienes tienen antecedentes de verrugas por VPH deben evitar las rasuradoras, ya que el corte de una lesión puede provocar que el virus se implante y se extienda a otras zonas de la piel.

Para quienes prefieren reducir la cantidad de vello sin comprometer la integridad de la piel, el doctor sugirió alternativas menos invasivas que la cuchilla.

“Lo más recomendable no es rasurar, sino utilizar tijeras o una cortadora de pelo, como las que se usan en la cabeza”, indicó.

Según el experto, este método permite disminuir la longitud sin dañar de forma significativa las capas superficiales de la dermis, evitando complicaciones que muchas veces pasan desapercibidas en la consulta médica diaria.

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