Mateo Messi cumplió 11 años: el tierno posteo de Antonela Roccuzzo y las fotos inéditas que compartió

La publicación tampoco tardó en generar repercusión entre los amigos y allegados de la familia Messi-Roccuzzo. Una de las primeras personas en reaccionar al saludo fue Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, quien conoce a Mateo desde bebé y mantiene un vínculo cercano con la familia.

Con su particular comentario, Jorgelina hizo referencia justamente a esa personalidad tan característica del cumpleañero: “Jajaja, ¡un personaje! Muy feliz cumple Mateo”.

Otra de las personas que se hizo presente en la publicación fue Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. La pareja del futbolista también quiso saludar al pequeño en su día y acompañó su mensaje con emojis de risa y una carita enamorada.

Además, entre las figuras vinculadas al mundo del fútbol y del espectáculo que se sumaron al festejo virtual aparecieron Claudia Villafañe y Carolina Baldini. La exesposa de Diego Maradona le dejó un afectuoso saludo: “¡Feliz cumple Mateo que disfrutes muchos tu día! ¡Y seguí divirtiéndote mucho!”.

Por su parte, Carolina Baldini, expareja de Diego Simeone, optó por un mensaje más breve, acompañado por un corazón y distintas caritas de risa, además de destacar el “buen ritmo” del pequeño.

De esta manera, en la previa al festejo junto a sus amigos del colegio y el club, Antonela Roccuzzo decidió celebrar públicamente los 11 años de Mateo Messi con una publicación que combinó emoción y ternura, pero que también permitió volver a mostrar, a través de las fotografías, el costado más divertido y desacartonado del hijo mediano de Lionel Messi.

Cuál es el hábito fitness que incorporó Antonela Roccuzzo y cómo organiza su rutina con Lionel Messi

Antonela Roccuzzo sorprendió al revelar un cambio que hizo en su rutina de entrenamiento y que durante mucho tiempo había preferido evitar. La rosarina contó cómo se cuida en su día a día junto a Lionel Messi, qué lugar ocupa el ejercicio en su vida y por qué ahora recomienda una actividad que antes miraba con cierto temor.

En una entrevista con ELLE, Antonela explicó que su rutina combina actividad física, alimentación saludable y bienestar mental. Su objetivo es mantenerse en movimiento prácticamente todos los días, aunque no entiende el entrenamiento solamente como una cuestión estética.

Dentro de esa rutina, dos veces por semana asiste a clases grupales de FitJam. La propuesta, que combina ejercicio y música, también le permite despejarse y comenzar el día con otra energía. Para la rosarina, ese momento funciona como una pausa frente a las distintas obligaciones de la vida cotidiana.

Pero el verdadero cambio llegó con las pesas. Roccuzzo reconoció que durante mucho tiempo evitó el entrenamiento de fuerza porque tenía miedo de que modificara demasiado su cuerpo y le diera un volumen muscular que no buscaba.

Con los años, esa mirada quedó atrás. Actualmente, considera que trabajar la fuerza es fundamental dentro de una preparación física completa y hasta intenta transmitir esa idea a sus propios padres. Según contó, suele recomendarles que incorporen ejercicios con pesas al menos un par de veces por semana.

La alimentación es otro de los puntos centrales de la vida familiar. En ese sentido, Antonela explicó que las exigencias de la carrera profesional de Messi también repercuten en los hábitos que mantienen puertas adentro.

“Siempre tiene que estar a dieta”, contó sobre su marido, al explicar las particularidades de la alimentación que debe seguir por su actividad deportiva.

Además, señaló que en su casa buscan comer de manera saludable, evitan el alcohol y el tabaco y tratan de elegir productos orgánicos cuando pueden.

Así, Antonela Roccuzzo mostró otra faceta de su rutina y dejó una conclusión clara: para ella, sentirse bien no depende únicamente del aspecto físico. El ejercicio, la alimentación y el cuidado de la salud mental forman parte de un mismo objetivo y, en ese camino, las pesas dejaron de ser un ejercicio que evitaba para convertirse en uno de sus aliados.