De contenido para adulto a especialista en ciberseguridad: el inesperado cambio de vida de Camila Velasco

Primero pensó en estudiar ingeniería biogenética porque siempre le había interesado la combinación entre tecnología y salud. Como esa carrera todavía no estaba disponible en la Argentina, terminó eligiendo Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La decisión terminaría siendo determinante. La carrera le dio una formación amplia que años después le permitió pasar por distintas industrias sin quedar atada a una sola profesión.

Mientras estudiaba, sin embargo, apareció otra Camila. La que se animaba a los medios, a la actuación y a romper con la imagen de la alumna aplicada que había construido durante su adolescencia.

Fue modelo y actriz y llegó a posar desnuda para una tapa de Playboy, una experiencia que quedó asociada durante años a su imagen pública. Pero lejos de renegar de aquella etapa, hoy la observa como parte de un recorrido mucho más amplio.

“Siempre tuve la parte nerd y, paralelamente, me fueron surgiendo esas ganas de querer provocar un poco ”, explicó. Y agregó que actualmente esas dos facetas continúan conviviendo: la seriedad y el rigor aparecen en su trabajo, mientras que la provocación se trasladó hacia otro terreno: la comunicación tecnológica.

Su carrera profesional también tuvo una etapa importante en YPF, donde trabajó durante diez años. Entró como pasante y atravesó diferentes responsabilidades dentro de la compañía. En paralelo, siguió formándose: además de Ingeniería Industrial, realizó un máster en Energía en la UBA y actualmente trabaja en una nueva versión de su tesis, esta vez enfocada en la infraestructura energética que necesita la inteligencia artificial.

Pero hubo un momento que volvió a cambiar el rumbo.

Camila siempre había sentido curiosidad por la tecnología y ya había tenido experiencias vinculadas con programas y contenidos de ese universo. Sin embargo, la llegada masiva de ChatGPT terminó funcionando como un punto de inflexión.

Se metió de lleno en el mundo de la inteligencia artificial, comenzó a participar de congresos y volvió a conectarse con una pasión que había estado presente desde hacía años. Así nació su propia consultora, Spark 101, desde donde asesora principalmente a pymes para incorporar inteligencia artificial y mejorar procesos.

“Lo que hago es implementar inteligencia artificial para hacer mejoras de procesos ”, explicó.

La transformación fue todavía más lejos. La mujer que alguna vez había ocupado tapas por su faceta de modelo ahora ocupa un lugar frente a las cámaras para hablar de tecnología. Actualmente conduce TeorIA, un programa de divulgación tecnológica que se emite por el streaming de Perfil, donde entrevista a especialistas y referentes de diferentes industrias.

Para Velasco, justamente ahí está una de las claves de su presente: la tecnología atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida.

Y aunque reconoce que puede pasar períodos en los que le cuesta desconectarse, intenta conservar espacios para hacer yoga, actividad física, escuchar música, caminar y encontrarse con amigos. “Todos los días tengo asombro por algo que pasa”, contó.

Esa curiosidad permanente es, según ella, una de las herramientas fundamentales para moverse en un mundo que cambia a una velocidad inédita.

“Hay que adaptarse o ejercitar la capacidad de adaptación”, sostuvo al referirse al avance de la inteligencia artificial.

Para Camila, incluso el desafío actual es mucho más profundo que una simple revolución tecnológica. La IA, considera, está modificando al mismo tiempo la matriz productiva de prácticamente todas las industrias y obliga a las personas a repensar cuál será su lugar en ese nuevo escenario.

Pero su preocupación no pasa solamente por la eficiencia. También hay una pregunta mucho más profunda detrás de su trabajo: qué lugar ocuparán las personas cuando las máquinas sean capaces de hacer cada vez más cosas.

“Tenemos que elegir qué eslabón de la cadena vamos a supervisar y dónde lo humano va a generar valor”, explicó.

Por eso insiste en que la tecnología no debería quitarle el control al ser humano. Para ella, automatizar puede ser una herramienta poderosa, pero las decisiones estratégicas, la creatividad y el rumbo de una empresa todavía necesitan una mirada humana.

En lo personal, Velasco también atraviesa una etapa diferente. Está en pareja con un hombre vinculado al mundo tecnológico, a quien conoció hace algunos años y con quien comenzó una relación formal en octubre del año pasado. Comparten intereses, curiosidades y, según ella misma admite entre risas, hasta el problema de que a veces les cuesta demasiado desconectarse del trabajo.

También habla con emoción de su padre. Sergio Velasco Ferrero murió en marzo de 2020, poco después de que Camila hubiera logrado reconstruir una relación que durante años había sido distante.

Ella misma contó que entre los 20 y los 30 años pudo disfrutar de una relación mucho más cercana con él. La enfermedad de su padre hizo que atravesara varias despedidas antes de la definitiva, pero cuando finalmente murió, el impacto fue enorme.

Hoy lo extraña especialmente en los momentos importantes de su carrera.

“A veces pienso qué me diría mi viejo con este programa que tengo ahora ”, confesó.

La Camila que alguna vez fue tapa de Playboy quedó atrás, pero no desapareció. La modelo, la actriz, la estudiante brillante, la ingeniera, la especialista en inteligencia artificial y la conductora forman parte de la misma historia.

Ella no habla de haber cambiado de vida como si hubiera borrado su pasado. Todo lo contrario: su mayor transformación parece haber sido aprender a juntar todas esas versiones de sí misma.

“Me tomo el trabajo muy en serio y la provocación viene más por mi lado de influencer de tecnología y no tanto por el cuerpo”, explicó.

Y quizás ahí esté la verdadera sorpresa de su recorrido: la mujer que alguna vez provocó desde una tapa hoy busca provocar desde las ideas. Su desafío ya no pasa por romper con los límites de la exposición, sino por entender hacia dónde va la tecnología y ayudar a otros a adaptarse a lo que viene.