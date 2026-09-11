El TramBus empieza a modificar el tránsito en Caballito: qué calles cambian de sentido y a partir de cuándo

Uno de los principales cambios comenzará a regir en avenida La Plata, entre Chaco/Quito y Rivadavia. El tramo pasará a tener sentido único hacia el norte. (Foto: GCBA)

Los cambios obligarán además a modificar el recorrido de la línea 2. Los colectivos que actualmente circulan hacia Provincia por Quito, avenida La Plata y Rivadavia dejarán de utilizar ese trayecto y, a partir del nuevo esquema, continuarán por Quito, Quintino Bocayuva y luego Rivadavia.

Nuevas restricciones para estacionar

La reorganización del tránsito estará acompañada por cambios en el estacionamiento. En avenida La Plata no estará permitido estacionar durante las 24 horas en ninguno de los dos lados de la calzada.

En Quito, en cambio, se podrá dejar el vehículo sobre la mano par. La mano impar tendrá prohibido tanto el estacionamiento como la detención, debido a que allí se encuentra la ciclovía. En tanto, José Mármol y Pringles conservarán las reglas de estacionamiento que ya se encuentran vigentes.

Otra de las características previstas será la implementación de un boleto integrado porteño para los pasajeros que combinen el Trambus con el subte. (Foto: GCBA)

En octubre llegará el cambio más importante

La segunda etapa del proyecto está prevista para octubre y tendrá como protagonistas a Honorio Pueyrredón y Acoyte. Ambas avenidas modificarán su esquema de circulación y serán parte del nuevo funcionamiento previsto para el corredor del Trambus.

En Honorio Pueyrredón, el sentido actual de circulación entre el Cid Campeador y Neuquén será invertido. El tramo que actualmente permite circular de sur a norte pasará a funcionar en dirección contraria. Entre Gaona y Neuquén, el tránsito se dirigirá hacia el sur.

El parque lineal contará además con dos paradores. Uno estará ubicado entre Gaona y Franklin y el otro entre Méndez de Andes y Aranguren.

Acoyte también dejará atrás la doble mano en el tramo comprendido entre Neuquén y Díaz Vélez. Allí tendrá sentido único hacia el norte y ya fueron construidos los paradores sobre la mano derecha.

Cómo circulará el Trambus por Caballito

La nueva configuración vial estará vinculada al recorrido de la línea T1. Desde Pompeya hacia Aeroparque, las unidades avanzarán por avenida La Plata hasta Rivadavia. Luego continuarán por Rivadavia hasta Acoyte y tomarán Ángel Gallardo para incorporarse a Honorio Pueyrredón.

En el tramo comprendido entre el Cid Campeador y Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón continuará siendo de doble mano y contará con paradores centrales. Desde allí, el servicio utilizará el Metrobús de Juan B. Justo, cuyos carriles exclusivos fueron reparados.

En avenida La Plata no estará permitido estacionar durante las 24 horas en ninguno de los dos lados de la calzada. (Foto: archivo)

El recorrido inverso tendrá otra configuración. Las unidades que viajen desde Aeroparque hacia Sáenz circularán por Honorio Pueyrredón en sentido sur hasta Neuquén. Luego continuarán por Acoyte, que en ese sector funcionará en doble mano, y seguirán por José María Moreno hasta Formosa. Desde allí volverán a avenida La Plata, donde el resto del corredor hasta Pompeya ya cuenta con los paradores centrales construidos.

El proyecto también contempla cambios en otras calles del sector. Felipe Vallese tendrá doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti. Ambrosetti quedará orientada hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia, mientras que Balcarce tendrá circulación hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Una tercera etapa sumará más cambios

El plan de modificaciones no terminará en octubre. Una tercera etapa contempla nuevos cambios de sentido en otras arterias.

Zañartú tendrá circulación este-oeste entre avenida La Plata y Senillosa. Gibson quedará orientada de oeste a este entre avenida La Plata y Castro. Butteler, por su parte, tendrá sentido noreste-suroeste entre Zelarrayán y la Plazoleta Enrique Santos Discépolo.

La línea T1 tendrá una extensión de 22 kilómetros y atravesará ocho barrios. El sistema contará con 71 paradores y funcionará con unidades 100% eléctricas y se estima que transportará unos 60.000 pasajeros por día.

Otra de las características previstas será la implementación de un boleto integrado porteño para los pasajeros que combinen el Trambus con el subte.

Actualmente, completar el trayecto entre Pompeya y Aeroparque demanda una hora y cuarenta minutos. Con el nuevo servicio, la expectativa oficial es reducir ese tiempo a una hora.