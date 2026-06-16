Sexo oral: alertan por el riesgo de cáncer de garganta y otras enfermedades que puede transmitir

Lo más llamativo del estudio es que no todos los integrantes de la red habían tenido contacto sexual explícito. Según la investigación citada por Carrillo, algunas de las personas infectadas reportaron haber tenido únicamente besos profundos con otros integrantes de la red analizada.

Al respecto, el especialista explica: "Recordemos que con un beso intenso también se generan microtraumatismos... y la saliva puede presentar gonorrea".

La transmisión no requiere de grandes lesiones visibles. El acto en sí mismo genera un desgaste en las defensas naturales del cuerpo. El médico sostiene que "los traumatismos constantes recibidos en dichas zonas van a provocar pequeñas heridas y soluciones de continuidad a nivel de nuestra barrera natural que es la piel y las mucosas, facilitando el ingreso de patógenos incluso si la otra persona no sabe que está infectada".

Esta vulnerabilidad es la que permite que enfermedades como la sífilis, el VIH y la gonorrea se transmitan. "Recordemos algo muy importante: no todas las infecciones de transmisión sexual pueden tener síntomas. Por ejemplo, una persona puede portar VIH o sífilis y no tener ningún tipo de lesión", remarca el profesional.

Sin embargo, los especialistas advierten que algunas infecciones pueden tener consecuencias mucho más graves a largo plazo. Entre ellas se destaca el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Sexo oral y VPH: por qué aumenta el riesgo de cáncer de garganta

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El VPH representa una de las principales preocupaciones para la salud a largo plazo. Según los datos aportados por el profesional, el ADN de tipos oncogénicos del virus se detecta en alrededor del 3,5 % de los adultos, con una mayor prevalencia en hombres fumadores.

La preocupación radica en que determinadas cepas del virus están asociadas al desarrollo de cáncer de orofaringe, una región que incluye la parte posterior de la garganta, las amígdalas y la base de la lengua.

"Hasta el 70 % de los cánceres de orofaringe están vinculados a infecciones por VPH", señala Carrillo, quien además advierte que el tabaquismo puede agravar el riesgo al dañar la mucosa oral.

El especialista también destaca que muchas infecciones por VPH pueden permanecer durante años sin generar síntomas, lo que dificulta su detección temprana.

Qué enfermedades otras enfermedades se puede contraer

El contacto boca-ano introduce riesgos que van más allá de las enfermedades de transmisión sexual tradicionales. El especialista cita trabajos que muestran una incidencia significativamente mayor de cuadros gastrointestinales en quienes realizan esta práctica con frecuencia.

"Hay muchos trabajos que muestran una mayor incidencia de shigelosis, amebiasis, giardiasis y campylobacter", detalla Carrillo.

Según explica, estas infecciones pueden producirse por la presencia de restos microscópicos de materia fecal y derivar en cuadros como hepatitis A, gastroenteritis o diarreas agudas.

Cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual durante el sexo oral

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Para el especialista, la única forma de reducir los riesgos asociados al sexo oral sin protección es mediante medidas de prevención activas:

Vacunación contra el VPH: la vacuna ayuda a prevenir las cepas del virus asociadas al cáncer de orofaringe. Aunque su aplicación está recomendada a edades tempranas, Carrillo asegura que "hasta los 40 o 45 años puede tener algún efecto".

Uso de preservativos y barreras de látex: el empleo de preservativos y campos de látex reduce las probabilidades de transmisión de distintas infecciones. "Básicamente no hay excusas para no usar preservativo, incluyendo en prácticas como el sexo oral", afirma el profesional.

Controles médicos periódicos: realizar análisis de rutina para detectar VIH, sífilis y hepatitis permite identificar infecciones asintomáticas y evitar su propagación.