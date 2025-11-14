WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 30 de noviembre de 2025: la lista completa. (Foto: Archivo)
WhatsApp dejará de funcionar en estos celularesel 30 de noviembre de 2025, y esa advertencia comenzó a generar inquietud entre los usuarios que todavía utilizan modelos antiguos o sistemas operativos sin actualizaciones recientes. La medida, comunicada por Meta, marcará el fin del soporte para decenas de dispositivos que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar funciones modernas de la plataforma.
Según la compañía, esta decisión busca reforzar la seguridad, mejorar el rendimiento y habilitar nuevas herramientas que los teléfonos más viejos simplemente no pueden procesar.
Meta explicó que el retiro del soporte no responde a fallas específicas en los equipos, sino a la imposibilidad de mantener un nivel de seguridad adecuado en sistemas operativos obsoletos. La empresa sostuvo que garantizar un cifrado más robusto, videollamadas de alta calidad, stickers animados, mensajes temporales y funciones vinculadas a la inteligencia artificial requiere un hardware y un software más recientes.
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares
A partir de noviembre de 2025, WhatsApp solo operará en equipos con Android 5.0 o superior y iOS 12 en adelante, aunque en Apple existen excepciones vinculadas a modelos que no pudieron actualizarse más allá de iOS 15.1.
Quienes utilicen versiones anteriores quedarán automáticamente fuera del servicio y, en muchos casos, tampoco podrán acceder a las últimas actualizaciones de seguridad. La única alternativa viable será actualizar el sistema, siempre que el fabricante del dispositivo lo permita.
La lista completa de los modelos que perderán acceso
Entre los modelos afectados figuran teléfonos icónicos que marcaron una etapa importante del mercado móvil. Sin embargo, sus componentes técnicos ya no alcanzan para sostener las funciones actuales y las que WhatsApp planea incorporar en los próximos meses.
Samsung
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend
Galaxy S5
Motorola
Moto G (primera generación)
Moto E (2014)
LG
Optimus G
Nexus 4
G2 Mini
LG G3
Sony
Xperia Z
Xperia SP
Xperia T
Xperia V
Xperia Z2
Huawei
Ascend Mate 2
HTC
One M8
Apple
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
En estos casos, la incompatibilidad surge cuando el dispositivo no logra actualizarse a las versiones mínimas exigidas. Si un modelo todavía puede instalar un sistema operativo compatible, podrá seguir utilizando la aplicación, aunque su soporte será limitado y con menor margen de actualizaciones futuras.
Qué implica para los usuarios seguir en un equipo sin soporte
Una vez superada la fecha límite, los teléfonos afectados empezarán a experimentar problemas que irán desde cortes inesperados hasta la imposibilidad de enviar mensajes o cargar contenido multimedia. Además, sin parches de seguridad, las conversaciones quedarán expuestas a vulnerabilidades y ataques que Meta no podrá corregir.
Qué recomienda Meta antes del fin del soporte
Verificar la versión del sistema operativo: ingresar a Ajustes o Configuración, buscar la sección Acerca del teléfono y confirmar la versión instalada. Si es anterior a Android 5.0 o iOS 12, será necesario actuar antes de noviembre.
Intentar una actualización oficial: los fabricantes suelen ofrecer actualizaciones acumulativas que permiten extender la vida útil de los dispositivos. Si el teléfono admite la última versión disponible, WhatsApp seguirá funcionando sin problemas.
Migrar a un dispositivo compatible si no hay actualizaciones: cuando el equipo ya no recibe soporte del fabricante, la única alternativa será cambiar de terminal. Meta insiste en que utilizar sistemas obsoletos es inseguro.
Realizar una copia de seguridad de los chats: en Android, se debe ingresar a Ajustes, Chats y luego Copia de seguridad para guardar la información en Google Drive. En iPhone, el procedimiento se hace desde Ajustes, Chats y Copia de seguridad, con respaldo en iCloud. Esto permitirá restaurar conversaciones y archivos en el nuevo dispositivo.