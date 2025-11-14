WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 30 de noviembre de 2025: la lista completa

Quienes utilicen versiones anteriores quedarán automáticamente fuera del servicio y, en muchos casos, tampoco podrán acceder a las últimas actualizaciones de seguridad. La única alternativa viable será actualizar el sistema, siempre que el fabricante del dispositivo lo permita.

WhatsApp

La lista completa de los modelos que perderán acceso

Entre los modelos afectados figuran teléfonos icónicos que marcaron una etapa importante del mercado móvil. Sin embargo, sus componentes técnicos ya no alcanzan para sostener las funciones actuales y las que WhatsApp planea incorporar en los próximos meses.

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate 2

HTC

One M8

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En estos casos, la incompatibilidad surge cuando el dispositivo no logra actualizarse a las versiones mínimas exigidas. Si un modelo todavía puede instalar un sistema operativo compatible, podrá seguir utilizando la aplicación, aunque su soporte será limitado y con menor margen de actualizaciones futuras.

WhatsApp

Qué implica para los usuarios seguir en un equipo sin soporte

Una vez superada la fecha límite, los teléfonos afectados empezarán a experimentar problemas que irán desde cortes inesperados hasta la imposibilidad de enviar mensajes o cargar contenido multimedia. Además, sin parches de seguridad, las conversaciones quedarán expuestas a vulnerabilidades y ataques que Meta no podrá corregir.

WhatsApp

Qué recomienda Meta antes del fin del soporte