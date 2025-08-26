En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Día
Argentina
Efeméride

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Solidaridad en Argentina este 26 de agosto?

El Día Nacional de la Solidaridad fue instaurado en 1998 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo de promover una cultura solidaria y reconocer el valor de ayudar al otro.

La Madre Teresa de Calcuta

La Madre Teresa de Calcuta, símbolo universal de la solidaridad, inspiró la creación de esta fecha en Argentina.

Cada 26 de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional de la Solidaridad, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor de ayudar al otro y construir una sociedad más justa, empática y comprometida.

Leé también Solidaridad: Martina viajó a España para tratar un tumor cerebral y el deporte lo hizo posible
Martina antes del viaje para su tratamiento. 

Esta jornada fue instaurada oficialmente en 1998 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en homenaje a la figura de la Madre Teresa de Calcuta, nacida un 26 de agosto de 1910 y reconocida en todo el mundo por su entrega a los más necesitados.

¿Quién fue la Madre Teresa?

MADRE TERESA HOR

La Madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre real era Agnes Gonxha Bojaxhiu, nació en Macedonia y dedicó su vida al servicio de los más pobres y olvidados, especialmente en las calles de la ndia, donde fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad.

Por su incansable labor humanitaria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979. Falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad. En 2003 fue beatificada por la Iglesia Católica y 13 años más tarde canonizada, por orden del Papa Francisco.

Más allá del homenaje, el Día Nacional de la Solidaridad busca impulsar una cultura solidaria en todos los ámbitos: desde acciones cotidianas hasta iniciativas comunitarias. Escuelas, organizaciones civiles y vecinos de todo el país aprovechan esta fecha para realizar campañas, colectas o actividades de voluntariado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Día Argentina agosto
Notas relacionadas
El posteo de Lionel Messi en solidaridad con los afectados por el temporal en Bahía Blanca
Qué beneficios tiene para el cerebro limitar el uso del celular, según científicos alemanes
Verónica Echegui brilla en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 episodios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar