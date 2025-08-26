El plan secreto de Nicolás Maduro para huir de Venezuela que reveló un famoso periodista

Sumado a esto, el fin de semana, los aficionados a seguir en los sitios específicos los vuelos y frecuencias de aviones, hallaron un dato significativo: el avión presidencial de Venezuela hizo un misterioso viaje hacia Managua, la capital de Nicaragua.

El periodista Bayly, reunió todos estos datos y le dio forma a lo que se habla desde antes de las elecciones: Maduro tiene un plan listo para huir de Venezuela si pierde el respaldo de los militares.

Bayly: "Maduro tiene todo listo para huir"

El líder venezolano es el jefe del "cartel de los Soles", dice Bayly, el mismo convencimiento que tienen los Estados Unidos. Es por eso que subió de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por contribuir a su detención. Acusado por narco terrorismo, el tráfico de cocaína y armas para sostener a los traficantes.

aumenta la recompensa

Como Maduro no tiene respaldo interno ni externo - de nuevo, salvo el apoyo militar en Venezuela y un puñado de países como Cuba, Nicaragua o Irán - su tiempo en el poder, se agota irreversiblemente. Es en este contexto que encaja lo que sucedió en los últimos días desde la óptica del periodista peruano.

Maduro tiene todo listo para dejar Venezuela antes de ser capturado o desalojado del poder. Y no sólo eso. Ya está poniendo en marcha su plan. Eso explica el extraño viaje del avión bolivariano.

viajes de maduro El viaje misterioso del avión de Maduro a Nicaragua. ¿Mudanza preparando una huida? (Foto: Gentileza Flightradar)

El misterioso viaje del avión de Maduro

Nicolás Maduro utiliza un Boeing 737 de la empresa Conviasa. La misma del avión incautado en Buenos Aires y que fue enviado a los Estados Unidos durante el gobierno de Alberto Fernández. Quienes siguen habitualmente los trayectos de aviones en todo el mundo, descubrieron que esa aeronave, el fin de semana, hizo un extraño viaje. Salió de Maiquetía - el aeropuerto de Caracas - sobrevoló por el Caribe y finalmente, aterrizó en Managua, la capital de Nicaragua. El régimen de los Ortega - el presidente Daniel y su esposa, quien es la vicepresidenta - es uno de los pocos aliados que le quedan.

La primera especulación fue que, ante las maniobras militares de Estados Unidos en la zona, Maduro había abandonado Venezuela. Pero luego se pudo constatar que Maduro no había viajado. ¿Qué pasó entonces?

“Aparentemente, el avión iba cargado. ¿Cargado de qué? Bueno, cargado de dinero. Cargado de barras, de lingotes de oro. Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua”, explicó Bayly. Es lo mismo que decir que, de a poco, está sacando toda su fortuna - o la que le queda a Venezuela - del país. Y uno de los "destinos seguros", es justamente Nicaragua. Cuando todos los bienes estén "a salvo", Maduro solo tendrá que elegir el mejor momento para irse, junto a su mujer, Cilia Flores, el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo de una anterior relación.

flota de EE.UU.

El cerco de Trump sobre Maduro

El presidente norteamericano no solo aumentó la recompensa por Maduro. También dispuso que una flota de tres navíos con 4.000 soldados, submarinos e incluso aviones de reconocimiento frente a las costas de Venezuela. Nicolás Maduro respondió llamando a mantenerse en alerta permanente a las fuerzas armadas bolivarianas. Además, dijo que Estados Unidos - Trump - fracasó en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es el principal consumidor de la droga que llega desde países como México o Colombia o Venezuela. Como consecuencia de ese fracaso, Maduro señala que Trump lo tomó como chivo expiatorio para justificar las decisiones equivocadas de la Casa Blanca.

Maduro lleva casi 30 años en el poder con la revolución bolivariana que inició Hugo Chávez. Fue diputado desde el año 1999. En el año 2006, pasó a ser el canciller de Chávez. A su muerte, asumió la presidencia que legitimó en elecciones del año 2013. Pero el fraude de 2024, puso una nota casi final para su poder. Se mantiene desde el respaldo de los militares. Pero según afirma Jaime Bayly, Maduro tiene un plan, para huir en cualquier momento de Venezuela.