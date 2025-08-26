Venus sextil Marte: estos cuatro signos convierten la tensión en deseo

Con este tránsito, lo que parecía conflicto puede convertirse en cooperación. Venus en Leo quiere pasión, Marte en Libra pide equilibrio. El resultado: un encuentro donde ambas partes ganan.

image La diplomacia también es un arte del deseo. Foto: venus sextil marte, internet.

Los signos que más sienten este sextil

Libra: Marte en tu signo te empuja a actuar con elegancia y diplomacia.

Marte en tu signo te empuja a actuar con elegancia y diplomacia. Leo: con Venus brillando en tu signo, aprendés a pedir lo que querés sin imponerte.

con Venus brillando en tu signo, aprendés a pedir lo que querés sin imponerte. Aries: Marte es tu regente, y este aspecto te ayuda a negociar sin perder fuego.

Marte es tu regente, y este aspecto te ayuda a negociar sin perder fuego. Géminis: tu flexibilidad se convierte en talento para mediar y conciliar.

tu flexibilidad se convierte en talento para mediar y conciliar. Capricornio: podés transformar tensiones laborales en acuerdos productivos.

El arte de negociar

Este encuentro cósmico también muestra que los vínculos no crecen evitando conflictos, sino aprendiendo a manejarlos. Una incomodidad bien trabajada puede ser la llave de una relación más honesta y duradera.

El sextil de Venus y Marte es una oportunidad para entrenar la paciencia, afinar la escucha y animarse a negociar sin miedo a perder. No se trata de ganar siempre, sino de salir de la charla con un acuerdo donde todos sientan que sumaron.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus sextil Marte?

Que la energía del deseo y la acción se alinean para resolver tensiones de manera armoniosa.

¿Qué signos lo sienten más fuerte?

Libra, Leo, Aries, Géminis y Capricornio.

¿Cómo aprovecharlo?

Buscando acuerdos: en pareja, en proyectos o en la vida cotidiana.

Cuando el conflicto se transforma en puente

El Venus sextil Marte 2025 nos recuerda que no toda incomodidad es pelea: a veces es la oportunidad de escuchar, negociar y crecer juntos.