Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000

Ser jubilado o pensionado que cobre a través de ANSES.
Percibir haberes mediante Banco Nación o Banco Provincia.
Tener CUIL activo y clave digital.
Contar con cuenta bancaria habilitada.
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
Mantener un historial crediticio positivo.
Estos requisitos son verificados en tiempo real por las entidades bancarias antes de aprobar la operación.
Créditos para jubilados septiembre 2025: montos y condiciones
Los créditos vigentes ofrecen:
Monto mínimo: $100.000
Monto máximo: hasta $3.000.000 en Banco Nación y $2.500.000 en Banco Provincia
Plazo de devolución: entre 12 y 72 meses
Tasa Nominal Anual (TNA): 79%
Costo Financiero Total (CFT): 114,92%
Las cuotas son fijas y se descuentan directamente del haber jubilatorio o pensión, lo que garantiza el pago automático y evita atrasos.
Cómo solicitar los créditos jubilados en Banco Nación y Provincia
El trámite se completa en línea con los siguientes pasos:
Ingresar al homebanking de Banco Nación o Banco Provincia.
Seleccionar la opción “Préstamos personales”.
Usar el simulador digital para calcular monto, cuota y plazo.
Confirmar la solicitud y validar los datos.
El dinero se acredita en la cuenta bancaria del jubilado en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.