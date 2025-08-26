En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Créditos
GRAN OPORTUNIDAD

Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000

En septiembre 2025, los jubilados que cobran a través de ANSES pueden acceder a créditos online con montos de hasta $3.000.000. Conocé requisitos, tasas y cómo realizar la gestión paso a paso.

Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000 e

Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000 e

En septiembre 2025, los jubilados y pensionados que perciben haberes mediante ANSES tienen disponible una línea de créditos personales gestionados por Banco Nación y Banco Provincia. Los montos llegan a $3.000.000, con devolución en plazos de entre 12 y 72 meses y cuotas que se descuentan de manera automática del haber jubilatorio.

Leé también ANSES septiembre 2025: jubilados, AUH y Tarjeta Alimentar reciben aumentos y un plus oculto
ANSES septiembre 2025: jubilados, AUH y Tarjeta Alimentar reciben aumentos y un plus oculto.

La gestión es completamente digital y se realiza desde el homebanking del banco, sin necesidad de acudir a una sucursal. En la mayoría de los casos, la acreditación del dinero se efectúa en 24 a 48 horas hábiles.

Además, los jubilados cuentan con un simulador online de préstamos, que les permite calcular en segundos el valor de la cuota mensual, elegir el plazo adecuado y conocer de antemano el impacto en el presupuesto.

¿Quiénes pueden pedir créditos siendo jubilados de ANSES?

Jubilados_cobro
Jubilados septiembre 2025: c&oacute;mo pedir cr&eacute;ditos online de hasta $3.000.000 e

Jubilados septiembre 2025: cómo pedir créditos online de hasta $3.000.000 e

Para acceder, es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas:

  • Ser jubilado o pensionado que cobre a través de ANSES.

  • Percibir haberes mediante Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener CUIL activo y clave digital.

  • Contar con cuenta bancaria habilitada.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • Mantener un historial crediticio positivo.

Estos requisitos son verificados en tiempo real por las entidades bancarias antes de aprobar la operación.

Créditos para jubilados septiembre 2025: montos y condiciones

Los créditos vigentes ofrecen:

  • Monto mínimo: $100.000

  • Monto máximo: hasta $3.000.000 en Banco Nación y $2.500.000 en Banco Provincia

  • Plazo de devolución: entre 12 y 72 meses

  • Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

  • Costo Financiero Total (CFT): 114,92%

Las cuotas son fijas y se descuentan directamente del haber jubilatorio o pensión, lo que garantiza el pago automático y evita atrasos.

Cómo solicitar los créditos jubilados en Banco Nación y Provincia

El trámite se completa en línea con los siguientes pasos:

  • Ingresar al homebanking de Banco Nación o Banco Provincia.

  • Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

  • Usar el simulador digital para calcular monto, cuota y plazo.

  • Confirmar la solicitud y validar los datos.

El dinero se acredita en la cuenta bancaria del jubilado en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados Créditos Septiembre ANSES
Notas relacionadas
Milei sorprendió con otro cambio para jubilados: qué pasa con el bono de septiembre
La gran novedad que Milei le dio a todos los jubilados y beneficiarios de ANSES
Milei y el bono de ANSES para jubilados: de cuánto es y cuándo lo pagan

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar