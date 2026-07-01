Un grupo católico desafía a León XIV: qué son los "lefebvrianos" y por qué se teme un cisma

En su movimiento interno, el Estado Vaticano tiene una profunda crisis. En parte, permitida por el fallecido papa Benedicto XVI. Muy conservador, durante su pontificado, perdonó a los 4 obispos lefebvrianos excomulgados por Juan Pablo II. Un nuevo desafío para el papa León XIV, quien venía manteniendo un perfil bajo en términos de la curia. Homenajeaba a Francisco, pero va a un ritmo mucho más tranquilo que el papa argentino en cuanto a las reformas por encarar. Aunque la "rebelión lefebvriana" lo desafía en el principal plano para un Papa: la doctrina de la fe.

Cisma en la Iglesia. Las divisiones más importantes en 2.000 años de historia. (Foto: A24.com)

¿Qué es un cisma?

Un cisma es la ruptura de la unidad de la Iglesia. Ocurre cuando un grupo de obispos, sacerdotes o fieles deja de reconocer la autoridad del Papa o rompe la comunión con la Iglesia católica, aunque siga considerándose cristiano y, muchas veces, continúe celebrando los mismos sacramentos.

A diferencia de una herejía, que implica negar una doctrina de la fe, un cisma se refiere principalmente a una ruptura de la autoridad y de la comunión eclesial.

Los cismas más importantes de la historia de la Iglesia católica fueron:

1. El Cisma de Oriente (1054)

Es la división más importante del cristianismo. Separó definitivamente a la Iglesia de Occidente, con sede en Roma, de la Iglesia de Oriente, con sede en Constantinopla.

Las principales causas fueron:

La autoridad del Papa.

Diferencias teológicas.

Cuestiones políticas entre los imperios romano de Oriente y Occidente.

Diferencias litúrgicas y culturales.

Como consecuencia nació la actual Iglesia ortodoxa oriental. Hasta el día de hoy, hay una buena relación, pero el patriarca de la Iglesia ortodoxa está en un pie de igualdad con el Papa. No hay una sumisión doctrinaria.

2. El Cisma de Occidente (1378-1417)

No dividió la doctrina, sino la autoridad. Durante casi 40 años hubo dos y luego tres personas reclamando ser el verdadero Papa.

Hubo papas en:

Roma.

Aviñón.

Pisa (durante un período).

El conflicto terminó con el Concilio de Constanza, que eligió a Martín V como único pontífice reconocido.

3. La Reforma Protestante (1517)

Aunque suele describirse como una reforma religiosa, para la Iglesia católica significó un enorme cisma en la cristiandad occidental.Comenzó cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Fue una de las divisiones fundamentales del cristianismo en la historia.

De allí surgieron numerosas iglesias protestantes, entre ellas:

Luteranos.

Calvinistas.

Anglicanos (aunque el origen del anglicanismo también tuvo un fuerte componente político con Enrique VIII).

4. El caso de los lefebvrianos (1988)

Rechazaron el "ecumenismo y aggiornamiento" del Concilio Vaticano II. Defendieron la continuidad de las misas en latín en lugar de las lenguas vernáculas entre otras cosas.

El arzobispo Marcel Lefebvre consagró cuatro obispos sin autorización de Juan Pablo II. Él y los ordenados fueron excomulgados por San Juan Pablo II.

En 2009, Benedicto XVI levantó esas excomuniones para favorecer el diálogo, pero la Fraternidad Sacerdotal San Pío X sigue en una situación canónica irregular y no está plenamente integrada a la Iglesia.

En 2026, los lefebrvianos vuelven a desafiar a la autoridad del Papa. Una prueba de fuego en el incio de su segundo año de pontificado.