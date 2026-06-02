Jesús
Corazón
Iglesia Católica

¿Por qué se celebra el Sagrado Corazón de Jesús en junio y qué oración se le hace?

Cada mes de junio, la Iglesia Católica dedica un tiempo especial al Sagrado Corazón de Jesús, una de las advocaciones más difundidas del cristianismo.

El mes de junio ocupa un lugar especial dentro del calendario católico porque está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una de las advocaciones más extendidas de la Iglesia. La conmemoración busca destacar el amor, la misericordia y la entrega de Cristo hacia la humanidad, simbolizados en su corazón, y propone una invitación a reflexionar sobre ese amor y a fortalecer el vínculo con Dios.

Aunque muchas personas asocian esta tradición con todo el mes de junio, su fecha principal no es fija. La Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta móvil que siempre se celebra el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. En 2026, tendrá lugar el 12 de junio.

Esta práctica religiosa tomó fuerza en el siglo XVII a partir de las revelaciones que afirmó haber recibido Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa que impulsó su difusión. Fue aprobada por la Santa Sede en 1765 y extendida a toda la Iglesia en 1856 por el papa Pío IX. Décadas más tarde, en 1899, el papa León XIII consagró el género humano al Sagrado Corazón, reforzando la importancia de esta advocación dentro del catolicismo.

Además de la solemnidad principal, durante junio suelen realizarse distintas expresiones de fe vinculadas a esta tradición, como la participación en los primeros viernes de mes, la adoración eucarística, las novenas y las consagraciones familiares.

¿Qué oración se le hace al Sagrado Corazón de Jesús?

Una de las plegarias más tradicionales es el Acto de Consagración al Sagrado Corazón, atribuido a Santa Margarita María de Alacoque, mediante el cual los creyentes expresan su confianza y entrega a Cristo:

Sagrado Corazón de Jesús, yo me entrego y consagro a tu Sagrado Corazón mi persona, mi vida, mis acciones, trabajos y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte de mi ser sino para honrarte, amarte y glorificarte.

Este es mi propósito irrevocable: ser todo tuyo y hacerlo todo por tu amor, renunciando de todo corazón a cuanto pueda desagradarte.

Te tomo, pues, oh Sagrado Corazón, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, garantía de mi salvación, remedio de mi fragilidad e inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida y asilo seguro en la hora de mi muerte.

Amén.

También es muy popular una breve invocación que muchas personas repiten a diario, especialmente durante junio: "Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío".

La imagen asociada a esta advocación suele representarse mediante un corazón rodeado de llamas, coronado de espinas y rematado por una cruz, elementos que evocan el amor de Cristo, su sufrimiento y su sacrificio según la tradición cristiana.

