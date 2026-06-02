¿Por qué se celebra el Sagrado Corazón de Jesús en junio y qué oración se le hace?

¿Qué oración se le hace al Sagrado Corazón de Jesús?
Una de las plegarias más tradicionales es el Acto de Consagración al Sagrado Corazón, atribuido a Santa Margarita María de Alacoque, mediante el cual los creyentes expresan su confianza y entrega a Cristo:
Sagrado Corazón de Jesús, yo me entrego y consagro a tu Sagrado Corazón mi persona, mi vida, mis acciones, trabajos y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte de mi ser sino para honrarte, amarte y glorificarte.
Este es mi propósito irrevocable: ser todo tuyo y hacerlo todo por tu amor, renunciando de todo corazón a cuanto pueda desagradarte.
Te tomo, pues, oh Sagrado Corazón, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, garantía de mi salvación, remedio de mi fragilidad e inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida y asilo seguro en la hora de mi muerte.
Amén.
También es muy popular una breve invocación que muchas personas repiten a diario, especialmente durante junio: "Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío".
La imagen asociada a esta advocación suele representarse mediante un corazón rodeado de llamas, coronado de espinas y rematado por una cruz, elementos que evocan el amor de Cristo, su sufrimiento y su sacrificio según la tradición cristiana.
