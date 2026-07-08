"Nunca perdimos la fe": el doloroso último mensaje del hincha que murió de un piedrazo a un amigo

De acuerdo con su reconstrucción de los hechos, los incidentes comenzaron apenas finalizó el partido. “Se pelearon entre dos o tres. Y después se ve que se juntaron más y se armó una pelea más grande. Por desgracia, Franco recibió un piedrazo y murió”, explicó.

La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia y continúa reuniendo testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el hecho. (Foto: captura de video)

El ataque en pleno festejo

El episodio tuvo lugar en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín, donde una gran cantidad de personas se había congregado para celebrar la clasificación de Argentina a los cuartos de final.

En medio de los incidentes que comenzaron a producirse en la vía pública, decidió dirigirse hasta su vehículo, que estaba estacionado frente al local, para retirar un elemento del baúl.

En esas circunstancias, una piedra lo golpeó en la cabeza y le provocó heridas de extrema gravedad.

El episodio tuvo lugar en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín. (Foto: captura de pantalla)

Ante la imposibilidad de que una ambulancia accediera rápidamente al lugar por la concentración de personas, sus familiares optaron por trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti.

El director del centro de salud, Hernán Carpio, informó que la víctima llegó sin signos vitales. Además, señaló que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante casi 50 minutos, aunque no fue posible revertir el cuadro.

La investigación y un detenido

La causa avanzó con rapidez a partir del análisis de las cámaras de seguridad municipales y de distintos videos aportados por testigos. A partir de ese material, la Policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto responsable del piedrazo.

Según trascendió, el joven cuenta con antecedentes por robo y quedó imputado por el delito de homicidio simple.

La Policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto responsable del piedrazo. (Foto: captura de pantalla)

Mientras tanto, la Fiscalía ordenó la realización de la autopsia y continúa reuniendo testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el hecho.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad de Cañuelas solicitó la colaboración de quienes hayan registrado imágenes del momento del ataque para que las aporten a la Justicia. El organismo aseguró que se preservará la identidad de los testigos que contribuyan con la investigación.