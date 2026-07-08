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Tragedia durante los festejos

"Nunca perdimos la fe": el doloroso último mensaje del hincha que murió de un piedrazo a un amigo

El vecino murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el triunfo de Argentina en Cañuelas. Hay un detenido y esperan la autopsia.

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El vecino de 46 años murió luego de recibir un piedrazo en la cabeza en pleno centro de Cañuelas. (Foto: A24)

El vecino de 46 años murió luego de recibir un piedrazo en la cabeza en pleno centro de Cañuelas. (Foto: A24)
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Un hombre fue asesinado tras una pelea durante los festejos por la clasificación de la Selección. (Foto: Policía Bonaerense)

Javier, amigo de Depauli, relató que ambos habían compartido el partido en un bar del centro de la ciudad, una costumbre que mantenían durante los encuentros de la Copa del Mundo. Según contó, almorzaron juntos, vivieron con preocupación los goles del conjunto egipcio y celebraron los tantos argentinos antes de salir a la calle para sumarse a los festejos.

La despedida

La despedida entre ambos ocurrió apenas terminó el encuentro. “Terminó el partido, se puso a llorar y nos abrazamos. Salí con él a festejar un rato y cuando me estoy yendo me ataja y me dice ‘viste que nunca perdimos la fe y la esperanza, nos vemos el sábado, te amo’”, recordó Javier durante una entrevista con TN.

Poco después de dejar el lugar, recibió una noticia que lo impactó. “Al rato recibo un mensaje de un amigo que decía ‘lo mataron al gitano’. Yo no lo podía creer, había estado con él un rato antes en la plaza. Y mi amigo me dijo que le pegaron un piedrazo y que llegó muerto al hospital”, relató.

De acuerdo con su reconstrucción de los hechos, los incidentes comenzaron apenas finalizó el partido. “Se pelearon entre dos o tres. Y después se ve que se juntaron más y se armó una pelea más grande. Por desgracia, Franco recibió un piedrazo y murió”, explicó.

La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia y continúa reuniendo testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el hecho. (Foto: captura de video)

La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia y continúa reuniendo testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el hecho. (Foto: captura de video)

El ataque en pleno festejo

El episodio tuvo lugar en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín, donde una gran cantidad de personas se había congregado para celebrar la clasificación de Argentina a los cuartos de final.

En medio de los incidentes que comenzaron a producirse en la vía pública, decidió dirigirse hasta su vehículo, que estaba estacionado frente al local, para retirar un elemento del baúl.

En esas circunstancias, una piedra lo golpeó en la cabeza y le provocó heridas de extrema gravedad.

El episodio tuvo lugar en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín. (Foto: captura de pantalla)

El episodio tuvo lugar en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín. (Foto: captura de pantalla)

Ante la imposibilidad de que una ambulancia accediera rápidamente al lugar por la concentración de personas, sus familiares optaron por trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti.

El director del centro de salud, Hernán Carpio, informó que la víctima llegó sin signos vitales. Además, señaló que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante casi 50 minutos, aunque no fue posible revertir el cuadro.

La investigación y un detenido

La causa avanzó con rapidez a partir del análisis de las cámaras de seguridad municipales y de distintos videos aportados por testigos. A partir de ese material, la Policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto responsable del piedrazo.

Según trascendió, el joven cuenta con antecedentes por robo y quedó imputado por el delito de homicidio simple.

La Policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto responsable del piedrazo. (Foto: captura de pantalla)

La Policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto responsable del piedrazo. (Foto: captura de pantalla)

Mientras tanto, la Fiscalía ordenó la realización de la autopsia y continúa reuniendo testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el hecho.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad de Cañuelas solicitó la colaboración de quienes hayan registrado imágenes del momento del ataque para que las aporten a la Justicia. El organismo aseguró que se preservará la identidad de los testigos que contribuyan con la investigación.

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