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Cisma en la Iglesia católica: el papa León XIV tomó una decisión radical contra los lefebvrianos

Los seguidores de monseñor Lefevbre, ya sancionado por el papa Juan Pablo II, intentaron volver a desafiar a la autoridad papal. Esta vez le correspondió a León XIV tomar duras medidas con ese sector reaccionario de la Iglesia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El papa León XIV tomó la decisión de excomulgar a los rebeldes seguidores de Lefebvre. (Foto: A24.com)

El papa León XIV tomó la decisión de excomulgar a los rebeldes seguidores de Lefebvre. (Foto: A24.com)
Leé también La última confirmación del papa León XIV que lo acerca cada vez más a una visita a la Argentina
¿El papa León XIV en la Argentina? Cada vez más datos de terceros parecen confirmar esa posibilidad. (Foto: Reuters)

"El obispo Galametta que ordenó a cuatro obispos - figuran sus nombres - así como el Obispo Bernard Fellay, que participó directamente en la celebración litúrgica, adhirieron así automáticamente al acto cismático". Eso dice la comunicación oficial del dicasterio de la fe, por la cual, los seis fueron excomulgados.

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El "dicasterio de la Fe", orientado por un cardenal argentino puesto por el papa Francisco, le dio el tono de la dureza del documento para excomulgar a los lefebvristas que desafiaron la autoridad papal. (Foto: Vatican News)

El documento llega la firma de Víctor Manuel "Tucho" Fernández, el cardenal que dirige este trascendental ministerio. Fue la mano derecha del papa Francisco en estos temas. Él mismo lo nombró en ese puesto clave el 1° de julio de 2023 y León XIV lo mantuvo. Por lo tanto, esta determinación tajante es una "continuidad" del papa norteamericano con los lineamientos dejados por el "padre Jorge Bergoglio".

En los hechos, los seguidores de monseñor Lefebvre vuelven a sufrir una dura derrota al desafiar la autoridad papal. Se los ha excomulgado, es decir, no pertenecen a la Iglesia Católica.

Juan Pablo II declaró excomulgado en 1988 al monseñor Marcel Lefebvre tras consagrar cuatro obispos sin autorización del Vaticano. Fue su peor derrota y quedó marginado de la posibilidad de llegar a ser cardenal. El papa Benedicto XVI lo perdonó a él y a los obispos consagrados. Pero siguieron sin cambiar su postura radicalmente opuesta al "aggiornamiento" que implicó el Concilio Vaticano II.

Pasaron 38 años y ese sector volvió a cargar contra la autoridad doctrinaria del Papa, infalible en materia de fe. León XIV reaccionó con dureza, secundado por el cardenal dejado en un lugar clave por el papa Francisco.

Los cuatro obispos ordenados en desafío al Papa y los celebrantes, excomulgados de la Iglesia católica. (Foto: Gentileza Vatican News)

Los cuatro obispos ordenados en desafío al Papa y los celebrantes, excomulgados de la Iglesia católica. (Foto: Gentileza Vatican News)

Casi 40 años más tarde, el nuevo desafío a la autoridad papal

Monseñor Lefebvre nunca aceptó los postulados de renovación a modernización del papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Y se enfrentó claramente con el papa que lo sucedió y completó las decisiones del Concilio: Paulo VI. Para Lefebvre todo terminó muy mal cuando desoyó al papa Juan Pablo II y ordenó a 4 obispos. El papa polaco los excomulgó a todos.

Devenida en la orden de la "Fraternidad Sacerdotal San Pío X", los seguidores de Lefebvre volvieron a la carga. De nuevo con la ordenación de 4 obispos. El papa León XIV les previno de no avanzar y les ordenó: "Vuelvan sobre sus pasos". Sin embargo, se cumplió con la irregular ordenación de Pascal Schreiber (Suiza),Michael Goldade (Estados Unidos), Michel Poinsinet de Sivry (Francia) y Marc Hanappier (Francia). Con la responsabilidad de Alfonso de Galarreta, español y Bernard Fellay, suizo, para la ceremonia.

Galarreta y Fellay no escarmientan. Ambos habían sido excomulgados en 1988 junto con Lefebvre por consagrar obispos sin autorización pontificia. Esa excomunión fue levantada por el papa Benedicto XVI en 2009. Pero al papa León XIV no le dejaron otra salida que volver a repetir a la excomunión.

El cardenal

El cardenal "Tucho" Fernández al frente del Dicasterio de la Fe. Puesto en ese lugar clave por el papa Francisco y ratificado por León XIV. (Foto: Gentileza Yahoo)

Un "soldado" de Francisco, custodio de la doctrina de la Fe

Estas cuestiones del corazón doctrinario de la Iglesia Católica están en el área privativa del Papa. Él, guiado por el Espíritu Santo, es infalible en estos temas. Pero tiene un "ministerio" que lo asesora. Es el "Dicasterio de la doctrina de la Fe". Es el organismo que estudia las escrituras, las bulas y encíclicas papales para mantener ordenada la Fe católica. En ese lugar, el papa Francisco puso a una "mano derecha" suya: el cardenal Víctor "Tucho" Fernández. Ejerce un cargo comparable al de un "ministro" en un gobierno. Provee todo el andamiaje doctrinario para que le vicario de Cristo indique el camino de la fe a los católicos.

Una vez que el León XIV decidió seguir la misma línea de Juan Pablo II hace 38 años, "Tucho" Fernández firmó la resolución tajante del dicasterio.

Todos los involucrados en este acto de "desobediencia" quedaron por "latae sententiae" en un acto que provoca o favorece un cisma. "Latae sententiae" es una expresión en latín que significa literalmente "por la sentencia misma" o "automáticamente" han quedado fuera del a Iglesia. Están excomulgados. Para Galarreta y Fellay, por segunda vez.

León XIV enfrentó su primer acto manifiesto de insubordinación. Y aplicó todo el poder que está a su alcance para mantener la jefatura en la doctrina de la fe para el catolicismo en el mundo.

Roberto Adrián Maidana
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