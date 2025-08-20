Por qué se produce el dolor punzante en la cabeza cuando se toma helado

Investigaciones realizadas por científicos de Harvard Medical School sugieren que estudiar el brain freeze podría ayudar a comprender mejor otros tipos de dolor de cabeza, incluidos los migrañosos o los causados por lesiones cerebrales. Aunque todavía se analiza, esta curiosidad fisiológica demuestra lo sensible que es el cerebro a los cambios bruscos de temperatura.

El brain freeze no ocurre solo con el helado. Cualquier alimento o bebida muy fría, como heladas, frutas congeladas o batidos, puede provocarlo. La sensación generalmente dura menos de 30 segundos, aunque su intensidad difiere entre quienes las consumen. Algunos sienten el dolor en la frente, otros cerca de los ojos o en la parte superior del cráneo, lo que convierte a este fenómeno en algo tan curioso como común.