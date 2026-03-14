Premios Oscar 2026: dónde se podrá ver la transmisión y cuáles son las películas más nominadas

Entre las películas con más nominaciones se destacaron Pecadores (16 nominaciones), Una Batalla Tras Otra (13 nominaciones) y con 9 nominaciones cada una Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental. Warner Bros. Discovery recibió en total 33 nominaciones por Pecadores (16), Una Batalla Tras Otra (13), y La Hora de la Desaparición (1), Alabama: Presos del Sistema (1), El Diablo No Descansa (1), Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud (1).

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza los Oscars , la ceremonia que ha reconocido la excelencia y los logros cinematográficos desde 1929.