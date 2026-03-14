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Premios Oscar 2026: dónde se podrá ver la transmisión y cuáles son las películas más nominadas

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se transmitirá en vivo este domingo 15 de marzo, incluyendo el exclusivo pre-show con acceso especial a los nominados desde la alfombra roja.

Premios Oscar 2026: dónde se podrá ver la transmisión y cuáles son las películas más nominadas. (Foto: Archivo)

Premios Oscar 2026: dónde se podrá ver la transmisión y cuáles son las películas más nominadas. (Foto: Archivo)

La temporada de premios de HBO Max y TNT y llega a su pico con la transmisión en vivo de la 98a entrega de los Oscars el 15 de marzo a partir de las 20 horas desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, donde se reúnen las figuras más prominentes del cine internacional.

Leé también Furor en Netflix por esta película nominada a los premios Oscar que dura menos de 2 horas
Furor en Netflix por esta película nominada a los premios Oscar que dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

La completa cobertura comenzará una hora antes de la ceremonia, a las 19 horas, con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Ángeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja.

La ceremonia será conducida por el ganador del Emmy, presentador, escritor y productor Conan O’Brien. Además, contará con la participación especial de estos presentadores: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison, Zoe Saldaña, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver.

Oscars 2026 premios 2

Durante la ceremonia también habrá momentos musicales especiales inspirados en algunas de las películas nominadas. EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI, las voces cantantes detrás de HUNTR/X, interpretarán la canción original nominada al Oscar “Golden” de la película, Demon Hunters. Por su parte, Miles Caton y Raphael Saadiq interpretarán la canción original nominada al Oscar “I Lied To You” de Pecadores, acompañados por Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, en un homenaje al estilo visual único de la película.

Entre las películas con más nominaciones se destacaron Pecadores (16 nominaciones), Una Batalla Tras Otra (13 nominaciones) y con 9 nominaciones cada una Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental. Warner Bros. Discovery recibió en total 33 nominaciones por Pecadores (16), Una Batalla Tras Otra (13), y La Hora de la Desaparición (1), Alabama: Presos del Sistema (1), El Diablo No Descansa (1), Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud (1).

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza los Oscars , la ceremonia que ha reconocido la excelencia y los logros cinematográficos desde 1929.

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