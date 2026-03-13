Quiénes son las figuras que cantarán en los Premios Oscar 2026: la lista que ya genera furor

Entre las actuaciones ya confirmadas se encuentra la del tema "Golden", canción nominada en la categoría a Mejor Canción Original que forma parte de la película animada KPop Demon Hunters. La interpretación estará a cargo de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces al grupo ficticio de K-pop HUNTR/X dentro de la historia.

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De acuerdo con lo anticipado por los productores del show, la puesta en escena tendrá una estética inspirada directamente en el film. El número contará con músicos tradicionales coreanos y coreografías que evocan elementos del folklore del país asiático, con la intención de trasladar al escenario parte del universo visual que convirtió a la película en un éxito a nivel global.

Este segmento musical apunta además a resaltar el creciente impacto de la cultura pop coreana dentro del entretenimiento internacional.

Otro de los momentos destacados de la noche estará vinculado a la película Sinners, considerada uno de los títulos fuertes del último año. En ese bloque se presentará la canción nominada "I Lied to You", interpretada por el actor y cantante Miles Caton junto al compositor y productor Raphael Saadiq.

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La performance se pensó como un homenaje al sonido que atraviesa la película y reunirá a varios músicos invitados. Entre ellos participarán el histórico guitarrista de blues Buddy Guy, la cantante Brittany Howard y el guitarrista Christone "Kingfish" Ingram, además de otros artistas relacionados con la tradición del blues y el soul en Estados Unidos.

También será parte del número la reconocida bailarina Misty Copeland, quien aportará un componente coreográfico al espectáculo. La puesta escénica buscará reflejar la atmósfera intensa y la carga histórica del film, ambientado en el sur estadounidense durante la década de 1930.

Además de estos segmentos principales, la gala incluirá otros momentos musicales. Entre los artistas confirmados aparece el cantante Josh Groban, quien participará acompañado por el prestigioso Los Angeles Master Chorale, una de las agrupaciones corales más reconocidas.

Estas presentaciones forman parte del plan de los productores para construir un espectáculo diverso, que combine distintos estilos musicales y ponga en valor la importancia de la música dentro del cine actual.

Según señalaron desde la organización, la idea es que cada intervención funcione casi como una escena cinematográfica que dialogue directamente con las películas nominadas.

A diferencia de otras entregas, en esta oportunidad la Academia decidió que solo algunas de las canciones candidatas se presenten en vivo durante la transmisión. En lugar de incluir todas las nominadas, se optó por elegir ciertos números específicos y completar el resto con segmentos especiales.

La medida generó debate entre referentes de la industria musical, aunque desde la organización explicaron que la decisión responde al intento de renovar el formato televisivo del evento y darle mayor ritmo al espectáculo.

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Cuándo se entregan los premios Oscar 2026

La próxima entrega de los premios de la Academia de Hollywood ya tiene todo listo para su gran noche. La ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre, situado en pleno corazón de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.

El evento comenzará a las 19 hs. (hora del Este de Estados Unidos), mientras que en Argentina podrá verse desde las 21 hs. Como ocurre cada año, la ceremonia será transmitida tanto por televisión como por distintas plataformas digitales, permitiendo que el público de diferentes países siga en vivo el acontecimiento más relevante de la industria cinematográfica.

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En esta edición, la conducción estará en manos del comediante y presentador Conan O'Brien, quien tendrá su debut como anfitrión de la prestigiosa gala.

A lo largo de la noche se entregarán las codiciadas estatuillas a las producciones y artistas más destacados del último año. Entre las categorías más esperadas se encuentran mejor película, mejor dirección, actuación y guion, además de otras ternas que reconocen el trabajo detrás de cámara.

Como es tradición, la ceremonia reunirá a grandes figuras del cine internacional, que se darán cita en una de las noches más importantes para la industria cinematográfica.